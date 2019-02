Die Motoren heulen auf, die Reifen drehen durch: An der Swiss Moto in Zürich präsentieren an diesem Wochenende Töffhersteller ihre neusten Motorräder. Auch Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves machte einen Abstecher zur Messe und stellte als Mitinhaber einer Töff-Marke erstmals die von ihm mitentworfenen Motorräder in der Schweiz vor.