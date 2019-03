Verlängern können Sie den Urlaub nicht. Aber aufschieben können Sie ihn bis zu dem Moment, wenn Ihr Kind nach Hause kann. Voraussetzung ist, dass Ihr Kind mindestens drei Wochen im Spital verbleiben muss.

In der Zeit zwischen Geburt und Beginn des aufgeschobenen Urlaubs bekommen Sie keine Mutterschaftsentschädigung. Trotzdem gehen Sie nicht leer aus: Sie haben Anspruch auf Lohnfortzahlung, da Sie unverschuldet an der Arbeit verhindert sind. Denn in den Wochen nach der Geburt dürfen Sie nicht arbeiten; zudem werden Sie, solange Ihr Kind im Spital ist, die meiste Zeit dort sein. Diese Präsenz ist zentral für die Genesung des Neugeborenen, zudem gehört die Pflege kranker Kleinkinder zu den gesetzlichen Pflichten von Eltern.

Falls Ihr Arbeitgeber selber für die Lohnfortzahlung aufkommt, ist sie zeitlich beschränkt. Die Dauer hängt von Ihren Dienstjahren ab und davon, ob Sie seit Anfang dieses Jahres bereits länger krankgeschrieben waren. Allenfalls kommt eine Taggeldversicherung für den Lohnersatz auf, sofern der Arbeitgeber eine hat, welche dieses Risiko abdeckt.

In absehbarer Zeit werden Fälle wie Ihrer anders geregelt. So sollen Mütter künftig länger Mutterschaftsentschädigung beziehen können, wenn ihr Neugeborenes nach der Geburt im Spital bleiben muss. Diesen Grundsatzentscheid hat das Parlament bereits gefällt; inzwischen liegt auch ein Gesetzesentwurf dazu vor. Demnach soll die Mutterschaftsentschädigung bis zu acht Wochen länger bezahlt werden. Der Entwurf muss noch vom Parlament beraten und verabschiedet werden.

