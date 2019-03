Kampf für eine zweite Volksabstimmung

Noch nicht die Zeit

Allerdings: Obwohl die Referendum-Idee auf dem Labour-Parteitag nach langer Debatte als letzte Option akzeptiert wurde, falls der Versuch, Neuwahlen zu erzwingen, scheitert, hat sich Parteichef Jeremy Corbyn bisher geweigert, entsprechende Vorstösse im Parlament zu unterstützen. Vergangene Woche, als die Independent Group um Anna Soubry den Vorschlag eines zweiten Referendums zur Abstimmung stellte, zwang die Parteiführung ihre Fraktion, sich zu enthalten. Vorausgegangen war auch die Weigerung der People's-Vote-Kampagne, den Vorstoss zu unterstützen. Das Timing sei falsch, hiess es, jetzt sei noch nicht die Zeit.

Margaret Beckett, eine standhafte Corbyn-Unterstützerin, beharrt gleichwohl darauf, dass ihre Partei letztlich Ernst machen und diesen Weg mitgehen werde. Behauptungen, Corbyn sei dagegen, seien falsch. Vorige Woche war bei Labour auch debattiert worden, einen Vorschlag zu unterstützen, nach dem man Mays Deal billigen könnte – unter der Bedingung, dass sie hinterher ein zweites Referendum durchführt und sich eine letztgültige Bestätigung holt. Aber auch dieser Plan ist bisher nur graue Theorie.

Neue Zahlen der Meinungsforscher

Weil die Rückendeckung fehlte, fiel der Vorschlag der Independent Group im Parlament kläglich durch. Auch ein weiterer prominenter Remainer und Referendums-Befürworter, Chuka Umunna, räumte ein: «Noch haben wir die nötigen Stimmen nicht zusammen.» Leider sei die Politik der Labour-Partei nicht «das Papier wert, auf dem es steht». Umunna war Labour-Abgeordneter, bevor er mit Soubry die Independent Group gründete.

Beide werden am Samstag mitmarschieren, um dem Plan neues Gewicht zu verleihen. Hunderttausende aus dem ganzen Land werden dabei sein – und hoffen, dass Mays Deal nächste Woche im Parlament scheitert und das Parlament übernimmt, um einen weicheren Brexit zu erkämpfen – oder den Ausstieg ganz zu verhindern. Peter Kellner vom Meinungsforschungsinstitut YouGov bietet neue Zahlen an, um die Referendum-Fans zu bestärken: 56 Prozent der Befragten hätten sich dafür ausgesprochen, dass das Volk das letzte Wort bekommt, 44 dagegen. Was noch mehr Mut machen soll: 60 Prozent würden einen Verbleib in der EU dem Deal von May vorziehen.