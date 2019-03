Jung, grün, erfolgreich

Nicholas Hänny und Robin Gnehm, beide 27, gelingt es mit ihrem Unterneh­men Nikin, sowohl erfolgreich zu wirt­schaften als auch die Umwelt zu schonen. Ihr Geschäftsmodell ist simpel: In ihrem Online-Shop bieten sie T-Shirts, Kappen oder Socken aus nachhaltiger Produktion feil und spenden einen Teil des Erlöses an die Umweltschutzorganisation «One Tree Planted». Diese forstet Wälder auf, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Gleichzeitig sind Gnehm und Hänny in­zwischen ökonomisch so effizient, dass sie 15 Mitarbeitende einstellen konnten. Ihre leise Hoffnung, die sie beim Start hatten, sie könnten bald ihre erste Million um­setzen, hat sich inzwischen erfüllt.

Bäume fürs Klima

Die Firma Nikin lässt für jedes ­verkaufte Produkt einen Baum pflanzen. Damit hilft sie, dem ­Klimawandel entgegenzuwirken. Denn Bäume wandeln bei der Fotosynthese Kohlendioxid (CO 2 ) in Sauerstoff und Zucker um. Das Treibhausgas CO 2 ist hauptverantwortlich für die Erderwär­mung. Doch um das Weltklimaziel zu erreichen, diese bis 2030 auf 1,5 Grad zu begrenzen, braucht es weitaus mehr Massnahmen als die Aufforstung. Wichtiger ist, mög­lichst wenig CO 2 zu produzieren.

«Die Natur ist uns als Skatern und Pfa­dern wichtig. Aber wir sind keine Vorzei­ge-Ökos», sagt Hänny, während er durch die Räume eines Gewerbehauses im aargauischen Lenzburg eilt. «Wir wollen eine ­profitable Firma sein», ergänzt Gnehm. Deshalb gehen sie durchaus Kompromisse ein. Ihre Artikel etwa werden nicht ausschliesslich aus Bio-Baumwolle herge­stellt, da sie sonst weniger langlebig wären und der Preis zu hoch würde. «Was nützt eine kleine Menschengruppe, die sich einen ökologisch perfekten Schweizer Pul­li für zweihundert Franken leistet?», fragt Gnehm. Und Hänny antwortet: «Es bringt mehr, wenn die Masse bezahlbare Mode kauft, die möglichst nachhaltig hergestellt wurde.»

Im Jahr 2018 im Bundesstaat Vermont (USA): Die Nikin-Gründer pflanzen einen Baum. Foto: Florian Sievi

Diese Masse haben sie gefunden – junge Leute, die sich dafür starkmachen, dass die Umwelt für nächste Generationen erhalten bleibt: Inzwischen folgen rund 70'000 Personen Nikin auf Internetplatt­formen wie Facebook und Instagram, wo sie sich über Umweltaktionen austauschen oder sich über Produkte informieren.

Am Anfang war eine Idee



Dass Hänny und Gnehm auf einem guten Weg sind, anerkennt auch Franco Chiche­rio, Leiter Start-ups und Unternehmertum beim Swiss Economic Forum: «Die beiden nehmen eine gesellschaftliche Verantwor­tung wahr und schafften es, mittels sozia­ler Medien eine Gemeinschaft zu bilden.» Künftig werde es entscheidend sein, diese bei Laune zu halten und das Sortiment laufend auszubauen. Die Leistung, welche die zwei bisher erbracht hätten, sei ausser­gewöhnlich. «Bewahren sie ihren Spirit, werden wir noch lange von Nikin hören.»

«Reich ist hier bisher niemand ge­worden.»Regula Trüeb, 22, Logistikleiterin

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte im Oktober 2016. Die Freunde, die sich seit ihrer Kindheit kennen, studierten noch – Gnehm Design, Hänny Wirtschaft – als sie damit anfingen, ihre Zukunft zu gestalten. Sie hatten 5000 Franken und eine Idee: Die beiden wollten Mützen über das Inter­net vertreiben und für jedes veräusserte Stück mit je einem Franken einen Baum pflanzen lassen. Robin Gnehm hatte sogar bereits ein Emblem entworfen: eine schmale, schwarze Tanne. Neunzig Kap­pen bestellten sie für den Advent, meist in Nachtschichten nähten sie mit Familien­angehörigen und Freunden ihr Logo auf. Dann gingen sie online. Und vor Weih­nachten waren alle Mützen ausverkauft.

Geld ist nicht das Wichtigste



Seither wächst die Firma stetig. Bereits nach wenigen Monaten reichte die Unterstützung des Umfelds nicht mehr. Gnehm und Hänny beauftragten Menschen in ge­schützten Werkstätten damit, das Emblem aufzunähen. Auch das Zimmer im Elternhaus war als Lager zu klein geworden. Hänny und Gnehm erhielten zinslose Darlehen und bezogen im Juli 2018 das Gewer­behaus in Lenzburg, wo sie zwei Räume gemietet hatten. Inzwischen sind es sechs.

«Durch Nikin sind wir auch privat ökologischer geworden.»Robin Gnehm, 27, Gründer

Auf 300 Quadratmetern stapeln sich Kleider, selbst im Flur türmen sich Kartonschachteln. Dazwischen geht Regula Trüeb, 22, auf und ab. Die Logistikleiterin von Ni­kin sagt: «Reich ist hier bisher niemand ge­worden.» Die Löhne seien zwar angemes­sen, aber eher gering. «Geld ist bei diesem Job auch nicht das Wichtigste.» Wertvoller sei, zu wissen, dass sie etwas Sinnvolles tue. «Zudem ist die Stimmung im Team locker, die Hierarchie flach. Und wir verfolgen alle dasselbe Ziel: Nachhaltigkeit.»

Am Anfang dachten Hänny und Gnehm allerdings kaum darüber nach, woher der Stoff für ihre Produkte kom­men soll. «Dieses Verständnis entwickelte sich erst mit der Zeit. Durch Nikin sind wir auch privat ökologischer geworden», sagt Gnehm. Sie achten zum Beispiel heu­te mehr darauf, woher sie ihre Nahrungs­mittel beziehen, verzichten weitgehend auf PET-Flaschen und verwenden Papier aus Zuckerrohr. «Wir dürfen nicht einen Lebensstil anpreisen, den wir selbst nicht durchziehen. Sonst sind wir nicht glaub­würdig», sagen sie unisono. Ihrer Kund­schaft wollen sie vor allem eines zeigen: «Dass man auch im Kleinen etwas bewe­gen und cool sein kann.» Ihre Botschaft kommt an. Manchen geht sie sogar wort­wörtlich unter die Haut. «Einige unserer Fans haben sich unser Logo tätowieren lassen», sagt Hänny.

Die Nikin-Gemeinde wächst. Und mit ihr gedeihen die Setzlinge.

Mehr Infos: www.nikin.ch