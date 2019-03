Die nächste Woche wird entscheidend dafür sein, ob Ignazio Cassis als der Bundesrat in die Geschichte eingehen wird, dem es gelungen ist, mit der EU ein Rahmenabkommen auszuhandeln, das in der Schweiz mehrheitsfähig ist. Bisher ist das nicht gelungen – und das ist auch gut so. Denn den vorliegenden Entwurf für das Abkommen kann man nicht unterzeichnen. Viel zu viele, und viel zu wichtige Fragen sind offen. Hinzu kommt, dass die politische Konstellation im neu zusammengesetzten Bundesrat sehr schwierig ist und die Durchsetzung eines Rahmenabkommens zusätzlich erschwert.