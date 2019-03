Auf den Ledersofas sitzen nackte Frauen, unterhalten sich leise. An der Bar ein gepflegter Mann, um die 40, frisch geduscht, Bademantel. Einer der ersten Besucher des Tages. Er trinkt einen Cappuccino. Keine der Frauen hakt sich bei ihm unter, sie lächeln ihn an. Wer schon mal erlebt hat, wie an der Hamburger Reeperbahn die Prostituierten auf Passanten zugehen, der staunt über so viel Gelassenheit.

Bis zu 100'000 Besucher zählen sie im «Artemis» im Jahr. Männer, wie sie an diesem Wintervormittag in roten Bademänteln durch das Haus schlurfen. In den Wellnessbereich mit den griechischen Statuen, wo das Poolwasser lila vom Schwarzlicht leuchtet. Zu den Zimmern, die «Cleopatra» heissen, «Casablanca», «Toscana», «Venus». Oder «Phallus». Viele Besucher sind jung, oft kommen Touristen aus skandinavischen Ländern, in denen sie als Freier bestraft würden. Im Artemis wollen sie Sex ohne schlechtes Gewissen kaufen. Denn das ist der Ruf, den das Haus weit über die deutsche Hauptstadt hinaus hat: ein Bordell zu sein, in dem die Frauen gut verdienen, kommen und gehen, wie sie wollen. Und wenn sie gerade nicht arbeiten, können sie Wellness machen.

Die Frauen müssen 80 Euro Eintritt bezahlen, um im Artemis arbeiten zu können.

Die Betreiber haben viel getan, um das Artemis bekannt zu machen: Sie haben Werbung bei Fussballspielen geschaltet, auf Taxis, Bussen, Strassenbahnen, und immer wieder durften Journalisten aus aller Welt kommen, staunen und sich Champagner, der 150 Euro aufwärts die Flasche kostet, einschenken lassen. Von den Frauen, die hier arbeiten. Sie sehen aus wie Models, die auf ein Fotoshooting warten. Der saubere Puff also? Ein jahrelanges Ermittlungsverfahren der Berliner Justiz wegen Sozialbetrugs ist gerade zu Ende gegangen. Dutzende Frauen sind von Ermittlerinnen befragt worden. In dieser Welt, die vom Vortäuschen lebt, ist ein Blick hinter die Kulissen selten. Hunderte Seiten Akten hat die Redaktion Tamedia ausgewertet, und auch wenn die Ermittlungen letztlich von Richtern gestoppt worden sind, zeichnen die Akten ein anderes Bild vom vermeintlichen Vorzeigebordell.

In diesem Ermittlungsverfahren geht es nicht um Gewalt oder Menschenhandel. Das Artemis ist kein Ort der blauen Flecken, die Frauen sind sicher. Es geht um etwas anderes: darum, welche Rechte Prostituierte haben sollen. Der Inhaber des Artemis habe Millionen angehäuft, glaubt die Berliner Staatsanwaltschaft, Millionen, von denen kein Cent an Sozialleistungen für die Prostituierten ausgegeben wurde. Die Frauen bekommen keinen Kündigungsschutz, keinen Urlaub, kein Krankengeld, all die Dinge, die für Arbeitnehmerinnen selbstverständlich sind. Das Artemis ist kein Einzelfall in der Branche, im Gegenteil, aber die Diskrepanz zwischen Schein und Sein sticht hier bei genauerem Hinsehen besonders ins Auge und lässt erahnen: Faire Sexarbeit ist möglicherweise doch nicht viel mehr als eine Illusion.

Der Tag im Grossbordell beginnt am Empfang. Dort, wo der riesige Schriftzug «Artemis» über dem Tresen prangt. Die Männer zahlen 80 Euro Eintritt und verstauen ihre Kleidung in einem Spind in der Umkleide. Dort zahlen sie nach dem Sex den Frauen ihr Honorar, eine halbe Stunde kostet 60 Euro. Die Frauen müssen ebenfalls 80 Euro Eintritt bezahlen, um im Artemis arbeiten zu können. Auf eigenes Risiko, offiziell selbständig. In den Akten liest sich das allerdings anders: «Wenn eine nicht arbeiten kann, wird sie rausgeschmissen», so hat es eine der Prostituierten, Maryam R., den Ermittlerinnen des Berliner Landeskriminalamts erklärt. «Auch im Falle einer Krankheit wird man rausgeschmissen. Man hat in der Woche einen Tag frei.»

Lieber alleine: Im «Artemis» sind die Frauen angehalten, keine Grüppchen zu bilden – das verschrecke die Kunden. Foto: imago (tagesspiegel)

Auf einem Sofa am Empfang sitzt Nova, 33. Sie heisst nicht Nova, das ist ihr Künstlername. Nova ist bis auf die hochhackigen Schuhe nackt, sie lächelt und guckt sich um, als versuche sie abzuschätzen, mit welchen Männern sie an diesem Vormittag schlafen wird. Sie braucht mindestens zwei Freier, um überhaupt den Eintritt reinzubringen. Seit neun Jahren arbeitet Nova im Artemis, sie kann sich gut an die Anfangszeit erinnern, in der sie oft krank war, wegen «der Bakterien, denen man ausgesetzt ist, wenn man mit so vielen Leuten zu tun hat». Fast hätte sie wegen einer Krankheit den Job ganz aufgeben müssen. Nova liess sich die Brüste vergrössern, doch die OP lief nicht gut, sie bekam Infektionen. Fast eineinhalb Jahre lang fiel sie aus. Hätte ihre Familie sie nicht aufgefangen, wäre sie aus dem Loch wohl nicht herausgekommen.

Hakki Simsek ist der Inhaber des Artemis. Dunkler Kaschmirpullover, gepflegte Hände. Simsek, 56, ein jovialer Mann, den man sich auch als Wirt eines Restaurants vorstellen kann, führt gerne durch das Bordell. Er ist als Kind türkischer Gastarbeiter in Bayern aufgewachsen und hat mit Spielhallen angefangen. Dann kam die rot-grüne Bundesregierung. Ende 2001 schuf sie das Prostitutionsgesetz, das den Umgang mit der Prostitution auf den Kopf stellte. Den eigenen Körper zu verkaufen ist nicht mehr sittenwidrig, man kann Verträge abschliessen, Räume mieten, Lohn einklagen. Und man kann ein Bordell betreiben wie ein normales Unternehmen.

Genau das wollte Simsek, als er 2005 mit seinem Bruder Kenan das Artemis eröffnete. Er sei nie ein Zuhälter gewesen, sagt er, schon wegen seiner Mutter nicht. Er macht den Frauen ein Angebot: Nach beendeter Schicht – die Frühschicht geht von elf bis 20 Uhr, die Spätschicht von 20 Uhr bis fünf – können sie im Artemis übernachten, für 30 Euro. Dafür gibt es ein eigenes Stockwerk, eine geschwungene Treppe führt dorthin. Diesen Teil des Hauses bekommen Freier nicht zu sehen, kleine Zweibettzimmer, wie in einem günstigen, aber sauberen Hotel. Dusche und WC sind auf dem Gang. In diesem Bereich sollen die Frauen ungestört sein, abgeschminkt.

Soziale Absicherung für die Frauen, Krankengeld oder sogar Urlaub: Dazu ist Simsek nicht verpflichtet.

Hier zieht nun Hakki Simsek den Generalschlüssel heraus, und schon steht er in einem dieser Zimmer. Es ist dunkel. Jemand regt sich, zerzaust und blinzelnd setzt sich eine junge Frau mit dunklem Teint in ihrem Bett auf. Simsek entschuldigt sich, er wusste nicht, dass hier jemand schläft. Aber wo wir schon mal da sind – können wir uns mal umsehen, oder? Simsek lacht. Und die junge Frau im Bett lacht auch. Sie hat Simsek erkannt. Auch sie ist auf dem Papier selbständig. Auch sie muss sich aber wie die anderen Frauen im Artemis an Regeln halten. Die Simsek-Brüder bestimmen. «Wenn eine Frau etwas falsch gemacht hatte, dann war am nächsten Tag gleich Besprechung», hat die Prostituierte Daniela O., 24, aus Bukarest den Ermittlerinnen des LKA erzählt. «Das war dann oft dienstags. Da wurden die Regeln wiederholt.» Die Simsek-Brüder erklärten zum Beispiel, dass die Frauen keine Grüppchen bilden sollten, das mache keinen guten Eindruck auf die Kunden. Oder dass sie nicht mehr Geld verlangen sollten als vorab mit den Freiern vereinbart. Manchmal halten die Simsek-Brüder auch grosse Treffen mit allen Prostituierten des Hauses ab. Dann gehen sie in einen besonderen Raum, die Frauen sitzen dann eng gedrängt auf Plüschsofas, einem riesigen Bett und dem Rand eines Whirlpools. Von der goldenen Decke hängen orientalische Laternen. Es ist die «Suite», gleich angeschlossen an das Chefbüro, in dem offiziell nicht die Simsek-Brüder regieren, sondern ein junger Geschäftsführer.