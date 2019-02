Von Martina Frei (publiziert am Thu, 28 Feb 2019 04:00:42 +0000)

Man mag die ewige Leier vom Sport schon nicht mehr hören, aber die Studien belegen es: Weniger Komplikationen beim Neugeborenen, schnellerer Geburtsverlauf, geringeres Risiko für einen Kaiserschnitt, kürzere Erholungszeit nach der Geburt und weniger Baby Blues – Sport in der Schwangerschaft nützt.

Lautete der Rat früher «Spazieren gehen», heisst es heute: Mindestens 150 Minuten Sport pro Woche, am besten verteilt auf sieben Tage, plus Beckenbodentraining. Nur unter bestimmten Umständen wie etwa vorzeitigen Wehen oder unkontrollierbarem Bluthochdruck raten Fachleute vom Sport ab. Im Zweifelsfall fragt frau am besten ihre Frauenärztin.