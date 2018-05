«Im Zug essen finde ich ok»

Es ist kurz vor 8 Uhr. Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden? Heute um 7 Uhr, normalerweise aber schon um 6 Uhr.

Nehmen Sie es am Morgen jeweils eher gemütlich, oder sind Sie der Typ, der es auf den letzten Drücker auf den Zug schafft? Ich bin eher zügig unterwegs am Morgen und brauche nur wenig Zeit, um mich parat zu machen.

Wie lange brauchen Sie von Tür zu Tür? Alles in allem eine Stunde und 40 Minuten – inklusive Busfahrt und Laufwege. Es ist nicht die schnellstmögliche Verbindung, aber ich will nicht stressen müssen am Morgen.

Wie vertreiben Sie sich beim Pendeln die Zeit? Oft höre ich Musik. Manchmal schaue ich auch Filme, lese oder mache etwas für die Schule – je nach dem, was gerade ansteht.

Warum pendeln Sie gerade mit dem Zug und nicht mit dem Auto? Die Möglichkeit bestünde schon, aber in Biel ist es sehr schwierig mit den Parkplätzen. Mit dem Zug zu pendeln ist einfacher.

Welche Strecke machen Sie lieber: die Hin- oder die Rückfahrt? Die Rückfahrt. Da sind meistens noch Kollegen mit im Zug. Dann vergeht die Zeit etwas schneller.

Und in welcher Jahreszeit ist das Pendeln am angenehmsten? Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, im Winter ist es etwas angenehmer als im Sommer. Im Sommer wird es oft sehr warm in den Wagen, weil es vermutlich keine Klimaanlage gibt.

Was nervt Sie am meisten am Pendeln? Wenn man zur Rushhour pendelt, sind es meistens die Leute, die nerven. Gerade auf dieser Strecke kann es je nach Zeit ziemlich voll werden.

Finden Sie Essen im Zug ein No-go? Nein, ich esse selber ab und zu auch etwas im Zug. Ich finde das ok.

Wie sieht es mit Telefonieren aus? Ich habe Kopfhörer mit Schallunterdrückung - da höre ich gar nichts.

Hatten Sie einmal irgendein spezielles Pendlererlebnis? Die speziellen Pendlererlebnisse sind meistens eher negative Erlebnisse. Zum Beispiel, wenn man für eine einstündige Strecke drei Stunden hat. Gerade letzten Winter habe ich das mal wieder erlebt. Das ist jeweils nicht so berauschend. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)