Von Marianne Kohler (publiziert am Fri, 22 Feb 2019 04:00:00 +0000)

Quelle: World Architecture Design: X-Design

In China tut sich nicht nur viel in der grossen, weltbewegenden Architektur, sondern auch im Interiordesign und in der Innenarchitektur. Ein interessantes Beispiel ist dieses moderne, verspielte Kinderparadies. Es heisst Neobio Family Park und befindet sich in einem Einkaufszentrum in Hangzhou, China. Das Design lieferte das Studio X-Design.