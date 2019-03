«Ich hasste jede Minute dieses Spiels»

«Es war ein schreckliches Spiel, aber es sind drei grossartige Punkte», fasste McCarthy das mühsam erkämpfte 1:0 Irlands in Gibraltar zusammen. 20 Niederlagen in 20 Spielen und ein Torverhältnis von 5:103 lautete die Bilanz Gibraltars in den zwei bisher gespielten Qualifikationen für die EM 2016 und die WM 2018. Zum Auftakt der dritten Kampagne schnupperte die Nummer 194 der Weltrangliste an einer Sensation.