Ich merkte, etwas stimmt nicht mit Barbara (Namen geändert). Sie schloss sich immer öfter in ihrem Zimmer ein, sagte, sie sei krank und bleibe zuhause. Zuerst dachte ich, sie habe vielleicht Liebeskummer. Doch es hörte nicht auf.

Eines Tages konnte sie nicht einmal mehr einschlafen, erbrach, bevor sie morgens zur Schule ging. Da trat ich in ihr Zimmer und sagte: «Ich gehe hier erst wieder raus, wenn du mir erzählt hast, was los ist.» Endlich konnte sie sich überwinden und offenbarte sich mir: Klassenkameradinnen hatten sie auf Facebook blossgestellt, hatten geschrieben, man solle ihr die Haare abfackeln, sie müffle, sei minderwertig und schlecht gekleidet. Ich bin alleinerziehend, mir fehlt das Geld, um Barbara Markenkleider zu kaufen. Logisch will kein Vater bei so einem Kind bleiben, stand denn da auch. Selbst gedroht hatten sie ihr: Pass bloss auf, man weiss ja nie. Bald wussten es alle. Du stinkst. Du bist hässlich und dumm. Warum ist so jemand wie du überhaupt auf der Welt? Sie tuschelten, wenn meine Tochter vorüberging. Sie wollte kaum mehr aus dem Haus.