Hund und Läufer – vier unschlagbare Teams

Dabei haben sich drei Vierbeiner die 21 Kilometer lange Strecke aufgeteilt. Die ersten fünf Meilen übernahm der schwarze Labrador Westley, um dann den «menschlichen Stafettenstab» seiner Schwester Waffle zu übergeben, während Gus – ein gelber, älterer Labradorrüde, der Panek auch durch den Alltag navigiert – die letzten drei Meilen übernahm. Das Team schaffte die Strecke in 2:20 Stunden – wobei das Tempo je nach tierischem Guide variierte. Das Quartett will Menschen mit einer Sehschwäche ermutigen, trotz allem die Laufschuhe zu schnüren. Und Panek ist überzeugt: «Wenn ich in der Lage bin, blind einen Halbmarathon durch die Strassen von New York zu absolvieren, ist keine Ausrede mehr gut genug!»

Zu zweit machts mehr Spass

Viral ging eine ganz andere, aber nicht minder berührende Geschichte aus einer anderen Ecke der Welt: Die ambitionierte Läuferin Polsin Sinsamoe erblickte während eines Marathons nach 12 Kilometern einen wuschligen, braun-weissen Welpen am Strassenrand. Das Fellknäuel sass da, ohne Besitzer, kein Halsband, keine Mutter in Sicht. Der Anblick brach der Läuferin fast das Herz, weshalb sie das Hundebaby kurzerhand auf den Arm nahm – und mit ihm weiter rannte. Sinsamoe und ihrer pelziger Begleiter schafften es ins Ziel. Sie: Gerührt. Er: Geschüttelt.

Die gemeinsamen Kilometer haben das ungleiche Paar zusammengeschweisst. Deshalb machte sich die Läuferin erst auf die Suche nach dem Besitzer von Nong Chom – wie die Thailänderin die kleine Hündin getauft hatte. Als diese erfolglos blieb, hat sie den Welpen adoptiert. Und damit eine neue Laufpartnerin gewonnen.

Umgekehrt verlief eine Geschichte in Amerika, in der Bella, eine schwarze Labradorhündin, ihre Zweibeinerin aus der Misere geholt hat. Und en passant dadurch mehr Laufkilometer als etliche zweibeinige Renner zurücklegte: Zwei Marathons und nicht weniger als 18 Halbmarathons hat der Hund inzwischen hinter sich – und viel wichtiger: Bella hat ihrer Besitzerin Elizabeth Morgan die Lauffreude zurückgeschenkt. Seit 18 Jahren machte die Amerikanerin bereits Laufsport, als nach und nach der Spass auf der Strecke blieb. Auf der Suche nach Motivation traf Morgan bei einer Tierschutzorganisation die sieben Monate alte Labradorhündin – und es war Liebe auf den ersten Blick.

Kaum war Bella ein Jahr alt, nahm ihr gemeinsames Abenteuer seinen Lauf. Auf das tierische Aufbautraining folgten die ersten Wettkämpfe. Für das Duo ein Win-Win-Situation, denn Frauchen hat die Lauffreude wieder gefunden und der Labrador ein neues Zuhause. Deshalb laufen die beiden heute für einen guten Zweck: Sie sammeln Geld für das Tierheim, das Bella vermittelt hat, und hoffen, durch ihre Wettkämpfe auch andere Läufer zu inspirieren, einen vierbeinigen Laufpartner zu adoptieren.

Hündischer Superheld

Für heitere und beliebte Posts sorgt immer wieder das sechsbeinige Team «Wander Woman» und «Super Pup» – eine Ultraläuferin und ihr vierbeiniger Begleiter. Alton Eckel und Cole sind stets im Partnerlook anzutreffen – sie ist aufgemacht wie Wonder Woman und er wie Superman, manchmal aber auch als Weihnachtsbaum. Die Trailläuferin hat den Shiba Inu von einem Freund übernommen, als der Rüde gut ein halbes Jahr alt war. Seither weicht er ihr nicht von der Seite und ist nicht nur ein treuer Trailbegleiter, sondern auch ein ausgebildeter Therapiehund in ihrer Psychotherapie-Praxis.

Das Super-Team glänzte an der Northeast Ultra 8 Challenge, bei der es in New York, New Hampshire, Maine und Vermont die acht härtesten Wanderungen zurückzulegen gilt, und liefen manch einem ambitionierten Powerwanderer den Rang ab. Und auf ihren Pfaden in der Wildnis erheitert das verrückt Duo immer wieder Passanten. Kinder nennen den Hund immer wieder«“a wolf in a cape» – gut trug Superman keinen Schafspelz …

