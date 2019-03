Jetzt profitieren

Ob Sommerferien an lauschigen Seen, Wellness-Getaways in verträumten Berglandschaften oder Geschäftsreisen in pulsierenden Grossstädten: Dank Hotelcard werden Hotelübernachtungen im In- und angrenzenden Ausland erschwinglich – ohne dabei an Qualität zu verlieren.

Jetzt profitieren

Die Vorteile der Hotelcard

Bestpreis-Garantie in Hunderten Top-Hotels in der Schweiz und im angrenzenden Ausland

Hotels in allen Sternenkategorien und Tourismusdestinationen.

Doppelzimmer mit nur einer Hotelcard buchbar

Beliebig oft einsetzbar

Kein Konsumationszwang

Keine Mindestaufenthaltszeit

Bestellungen werden gerne auch telefonisch unter 0800 083 083 entgegengenommen. Bitte erwähnen Sie den Rabattcode «newsnet».