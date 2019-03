Der WWF soll in mehreren Ländern para­militärische Kräfte unterstützen, die schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben, berichtete das Onlinemagazin «Buzzfeed» letzte Woche. Die Umweltorganisation Greenpeace führt eine Kampagne gegen die Zerlegung von Schiffen an den Stränden von Bangladesh – und lässt zu, dass ihre berühmte Rainbow Warrior II nun genau dort abgewrackt wird. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass Mitarbeiter der Entwicklungs­organisation Oxfam in Haiti Frauen ausgebeutet und Sex als Gegenleistung für Hilfe in Not­situationen verlangt haben – Oxfam hielt die ­Vorfälle sieben Jahre unter dem Deckel. Seither sind weitere Fälle bekannt geworden und ähn­liche Fälle bei anderen Hilfsorganisationen.