In einer gerechten Welt, in der Männer und Frauen gleich behandelt würden, würde man den Frauen ein Jahr Mutterschaftszeit gewähren; den Vätern anschliessend ein Jahr Vaterschaftsurlaub. So müsste das Kind in den ersten zwei Jahren nicht fremdbetreut werden, nur weil die erwerbsabhängigen Eltern den (oft herzlosen) Bedingungen der Arbeitgeber verpflichtet sind.

24 Stunden Aufmerksamkeit

In der Schweiz reduzieren die meisten Frauen, die Mütter geworden sind, ihr Pensum. Sie arbeiten fortan Teilzeit – bestimmt auch deshalb, weil sie sich um ihre Kinder kümmern möchten. Seine Kinder zu betreuen ist einerseits – klar! – schön und sinnstiftend; anderseits aber auch anstrengend und ausufernd, weil Kinder 24 Stunden am Tag ihre Aufmerksamkeit einfordern, gerne auch in der Nacht. Frauen arbeiten also im Büro und nach Feierabend nahtlos zuhause weiter, wo der Nachwuchs hungrig ist und der Wäschekorb überquillt. Weil Kinderbetreuung und Haushalt aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht als Arbeit gelten, verdienen Frauen zuhause nichts. Würden sie diese Arbeit niederlegen und streiken, würden Kinder verhungern und die Wohnung im Müll versinken.

Weil Frauen teilzeit arbeiten, verdienen sie weniger. Das hat einschneidende Folgen – und zwar nicht nur in der Gegenwart, sondern auch für die Zukunft, wenn es um die Pensionskasse geht. Die meisten Frauen verdienen ohnehin mit ihren Teilzeitjobs kaum so viel, dass sie allein eine Familie stemmen könnten; Wohnungsmieten, Steuern und Krankenkassenprämien fressen praktisch das ganze Einkommen weg, hinzu kommt die teure Fremdbetreuung, die ja beansprucht werden muss, damit man als Eltern arbeiten kann.

Frauen erhalten also Geld, das sie sofort wieder ausgeben müssen. Allerdings so wenig, dass sie kaum oder nur wenig Pensionskassengelder – die 2. Säule – sparen können, weil erst ein Einkommen über 24’000 Franken versichert ist. Der Grossteil der Männer hingegen arbeitet trotz Nachwuchs Vollzeit – nach der Pensionierung erhalten sie zusätzlich zur AHV eine zweite Rente aus der Pensionskasse. Frauen bekommen, wenn sie ihr Pensionsalter erreichen, oft nur eine staatliche AHV-Rente – das sind im besten Fall 2350 Franken, die kaum fürs Leben ausreichen. Immerhin berücksichtig die AHV, dass sich Mütter um Kinder kümmern, deshalb wird ihnen eine Erziehungsgutschrift angerechnet.

Frauen sind immer noch abhängig

In unserer Gesellschaft ist es also so, dass Frauen, sobald sie Mütter werden, weniger verdienen und wenig bis nichts für ihre Pensionkassen-Rente ansparen können. Obwohl Mütter, sobald die Kinder da sind, mehr arbeiten als je zuvor in ihrem Leben. Dass Frauen weniger verdienen, obwohl sie für die Gesellschaft einen Grossteil der Arbeit bewältigen, weil sie Kinder zu Erwachsenen grossziehen, wirkt sich auf die so genannte Unabhängigkeit der Frauen aus. Unabhängigkeit – die Emanzipation der Frauen – ist auch heute nach wie vor keine Realität für das weibliche Geschlecht. Geändert hat sich einzig die Tatsache, dass Frauen heute zuhause und ebenfalls im Büro arbeiten. Heute können Frauen zwar die gleiche Ausbildung machen wie Männer. In der Arbeitswelt hingegen werden sie diskriminiert; sie erhalten weniger Lohn und werden oft mit assistierenden Arbeiten beschäftigt. Befehlen ist immer noch Männersache, während im Niedriglohnsektor vorwiegend Frauen beschäftigt sind.