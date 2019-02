Und wir befuhren wilde Wellen, als schritten wir über eine Strasse», verkündet stolz eine Steintafel, die sich Zheng He, Admiral einer Ming-Armada von bis zu 300 Schiffen mit 30’000 Mann Besatzung 1432 nach sieben Entdeckungs- und Eroberungsfahrten von China bis an Afrikas Küste errichten liess.

Wegen der gewaltigen Ausmasse muss diese Flotte – aus teils achtmastigen Dschunken, mit Spezialschiffen voller Trinkwasser, Pferdetransportern und Kräuterreservoires für die Schiffsapotheke sowie schnellen Signalschiffen – mit ihren Segeln wie eine schwimmende Stadt aus roter Seide gewirkt haben.

Am Bug war jedes Schiff mit aufgerissenen Augen verziert, und 24Bronzekanonen auf jedem Grossschiff zeigten die grandiose Übermacht dieser Mischung aus Eroberungsarmee und Expeditionskorps. In palastähnlichen Gemächern residierte Admiral Zheng He, dem der Ming-Kaiser Yongle (Fortdauernde Freude) die Führung dieser Seemacht übertragen hatte.

Wie aus dem Nichts hatte Zheng He die Armada in wenigen Jahren auf der Basis der bewährten Frachtdschunken zusammenzimmern lassen. Für die Hochsee wurden die Schiffe in fast unsinkbarer Schottenbauweise errichtet. Auch den Kompass und eine Art Stundenglas kannten die Chinesen schon. Die Monsterflotte war für grosse Fahrt gerüstet.

Zheng He hatte als Nachkomme lokaler muslimischer Aufständischer eine ungewöhnliche Karriere hinter sich. Mit zehn Jahren wurde er entmannt, gewann aber als Hofeunuch des Prinzen Zhu Di dessen volles Vertrauen und war bewährter Kämpfer in vielen Schlachten gegen mongolische Angreifer, als der Prinz den rechtmässigen Erben stürzte und Kaiser wurde.