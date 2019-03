Die Glasfassade spiegelt. So nimmt das Haus den See und die Landschaft auf. Es ragt auf einem Podest in den See hinaus. Rundum befinden sich Stege und Terrassen.

Elemente wie ein Cheminée oder Schränke unterteilen den grossen Raum, in dem sich Wohnzimmer, Esszimmer und Küche vereinen.

Draussen wie drinnen sind Geländer ein wichtiges Gestaltungskonzept. Sie schützen, trennen und verbinden optisch die Architektur.

Rundum-Glasfassaden geben den Bewohnern das Gefühl auf dem See zu leben.

Der Zugang zum Haus führt durch das umliegende Wäldchen auf kleinen Pfaden und Stegen, was wiederum die Privatsphäre des Hauses unterstützt.

In einer kleinen Bucht stehend, halb über den See gebaut hat die Glasvilla etwas von einem grossen Schiff. Durch die Panoramasicht, die die Villa den Bewohnern bietet, kann das wirken wie wenn man während beim Wohnen und Zuhausesein ständig still vor sich hintreibt.

Credits:

Architektur:Mecanoo

Fotos: mariashot.photo

