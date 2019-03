Mehr als 100 Tage nach seiner Festnahme in Japan ist Carlos Ghosn wieder frei. Der frühere Chef der Autobauer Renault und Nissan verliess das Gefängnis in Tokio am Mittwoch, nachdem das zuständige Gericht am Dienstagabend die Freilassung des 64-Jährigen gegen eine Kaution von umgerechnet acht Millionen Euro genehmigt hatte.