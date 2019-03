Japans Staatsanwaltschaft hat Widerspruch gegen die Freilassung des seit November inhaftierten Carlos Ghosn eingelegt. Das zuständige Gericht in Tokio teilte am Dienstag mit, die Staatsanwälte hätten Beschwerde gegen eine Freilassung auf Kaution eingelegt. Das Gericht hatte die Kaution für den früheren Nissan-Chef zuvor auf eine Milliarde Yen (knapp acht Millionen Euro) festgelegt und zugleich angeordnet, Ghosn müsse in Japan bleiben. Die Freilassung dürfte sich nun aber verzögern.