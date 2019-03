Das diesjährige «Vor-Hair – Nach-Hair» war allerdings mässig unterhaltend, wie ich beim Nachschauen der Sendung feststellen musste. Geschnitten wurde praktisch nichts. Dafür sahen die Kandidatinnen mit ihren Tausenden von Extensions alle ein bisschen nach Einheitslook aus. Nur die braunhaarige Justine bekam einen wasserstoffblonden Kurzhaarschnitt, der ein bisschen so wirkte, als hätte sich eine Horde Nager daran ausgetobt. Aber Justine nahm die Verschönerung gelassen hin. Wohlwissend, dass man als Model besser nicht aufmuckt, wenn Heidi Klums «weltberühmte» Hairstylisten – die schon für Mariah Carey und Britney Spears gearbeitet haben – ihr Bestes tun. Nur am Rande bemerkt: Ist die Frisur von Britney wirklich eine Referenz?

Wieso ich finde, dass «GnTM« langsam abstruse Formen annimmt, hängt mit der Kandidatin Theresia zusammen. Die 26-Jährige ist für mich eher ein Fall für den Psychologen als für die Drill-Mama Heidi. Es irritierte mich bereits zu Beginn der Staffel, wenn sich die Modelanwärterin bei Einspielern mit ihrem 27 Jahren älteren Freund Thomas in Babysprache unterhielt. Richtig unangenehm wurde es allerdings, als sich die Studentin bei einem professionellen Fotoshooting immer wieder mit ihrem mitgebrachten Glücksbringer, einem Plüschtier, «unterhielt», während sich Heidi und die Crew im Hintergrund vor Lachen krümmten. Bei mir kam genau in diesem Moment ziemlicher Ärger hoch. Ja, Theresia hat mit ihrer altklugen Kleinmädchen-Art einen der höchsten Nervquotienten aller Kandidatinnen, die jemals bei «GnTM» mitgemacht haben. Und das will etwas heissen. Aber viel übler finde ich, wie sie von den Machern der Sendung vorgeführt wird. Frei nach dem Motto: Alles für die Quote.

Natürlich hat es «Unterhaltungspotenzial», wenn Theresia in einem Interview mit der «bunte.de» verrät, dass sie sich vor zwei Jahren die Beine operativ um 8,5 Zentimeter verlängern liess. Nein, natürlich nicht, weil sie Modelambitionen gehabt hätte. Nein, der Grund sei gewesen, dass sie sich in der Schule ausgegrenzt gefühlt und dadurch «psychischen Schaden» erlitten habe. Die Operation, die sie mit einem 20’000-Euro-Kredit und der Hilfe ihres Freundes Thomas (53) finanzierte, empfinde sie nachträglich als «Befreiungsschlag». Sie sei quasi «über sich selber hinausgewachen». Und, welche Überraschung, mit ihren 1,77 Metern ist Theresia jetzt gross genug für die internationale Karriere.

Meine Prognose: Theresia gewinnt diese «GnTM»-Staffel. Und für die nächste Staffel dürfen sich nur noch junge Frauen bewerben, die mindestens eine Schönheits-OP hinter sich haben.

