Ansturm im Netz

Die Verantwortlichen des Autosalons registrierten 5,8 Millionen Besuche auf Instagram, 154'000 Fans auf Facebook und 345'000 Tweets. Zudem haben beinahe 1,5 Millionen die neue Webseite der Veranstaltung besucht.

Dies sehr zur Freude von André Hefti, dem Generaldirektor der Geneva International Motor Show: «Heute wird der Salon nicht nur physisch, sondern auch virtuell besucht. Das weltweite Echo ist sehr erfreulich.»

Die 90. Ausgabe des Autosalons in Genf findet vom 5. bis 15. März 2020 statt, dann zum ersten Mal unter der Ägide von Olivier Rihs, der Hefti in seiner Funktion ablösen wird. Rihs hat in einem Interview angekündigt, dass er bei den Ausstellungshallen einen Rundkurs herrichten will, auf dem Besucher Probefahrten mit ausgestellten Modellen machen können. Mittelfristig will Rihs den Salon als einzigen bedeutenden Treffpunkt der Autobranche in Europa positionieren.