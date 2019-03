Und dann ist wieder Weihnachten. Am Bahnhof umarmten wir uns dieses Mal innig: endlich wiedersehen. Aber nach weniger als einer Stunde im Elternhaus beschwerte sie sich, weil sie mehr als 80 Prozent der gemeinsamen Geschenke besorgt hatte. Ich prangerte bei der Wahl des Nachmittagsfilms den unerträglich kitschigen Geschmack an, den sie in Wirklichkeit gar nicht hat. Abends überreichten wir einander die perfekten Geschenke mit Karten, die tatsächlich schnulzig waren, und hatten uns wieder lieb.

Unser Lob ist rar und auf Augenhöhe und bedeutet uns daher mehr als das unserer Mutter.

Als es darum ging, wer im einzigen Gästebett schlafen darf, meldete sich meine Schwester freiwillig, um mit einer Matratze unter den Weihnachtsbaum zu ziehen. Ich weiss, dass sie das liebt. Trotzdem verkündete sie am nächsten Morgen: Es sei ja wohl nicht fair, dass ich immer das Bett bekäme. Und da ich eh nur lang schlafen wolle, werde sie gleich zu ihrem Freund fahren. Ich warf ihr vor, eine Symbionten-Beziehung zu führen, sie mir, dass ich eifersüchtig sei, und so keiften wir uns an, bis meine Schwester den Zug nahm.

Sobald wir spielen, organisieren oder aufteilen, gleiten wir Jahrzehnte zurück in unsere Kindheit und damit aufs unterste Kommunikationsniveau. Plötzlich sind wir wieder eifersüchtige Rivalinnen – nur, dass es eigentlich gar nichts mehr gibt, worum wir kämpfen. Wir stehen uns in keinem Bereich des Lebens auch nur einen Fussbreit im Weg – trotzdem schubsen wir einander manchmal emotional herum.

Die andere, Fotoalbum-taugliche Seite gibt es heute übrigens auch noch: Ich bin stolz, was meine Schwester als Pädagogin und Fotografin hinbekommt, und verfolge ihre Arbeit genau. Von ihr bekomme ich dafür Selfies mit meinen Zeitungsartikeln und der Unterschrift: «Schon gelesen, Eli ». Unser Lob ist rar und auf Augenhöhe und bedeutet uns daher mehr als das unserer Mutter, die ja als Mutter hin und wieder stolz auf uns sein muss. Besonders harte Kritiker sind eben auch besonders glaubwürdige Fans.

Ich wollte diesen Text eigentlich so enden lassen. Dann las ich bei Horst Petri weiter: «Nicht zufällig wird auch im späteren Leben so häufig auf die Unterstützung von Geschwistern zurückgegriffen, wenn es darum geht, besonders bedrohliche oder belastende Ereignisse zu bewältigen.» Stimmt, dachte ich. Wenn meine Schwester mich braucht, ruft sie von selbst an. Zwar treibt sie mich regelmässig in den Wahnsinn, kann nicht mit Geld umgehen, hängt viel mit ihrem Freund zusammen und meldet sich manchmal wochenlang nicht. Aber sie ist ein warmherziger, toller Mensch. Sie kommt zurecht. Und wenn nicht, dann bin ich da. Ob ich etwas weniger Eigen­initiative zeigen sollte, sie mit Wahrheiten zu bombardieren? Ich rief sie an und fragte, ob ich sie in den vergangenen 27 Jahren sehr belästigt habe.