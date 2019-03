Von Olivia Goricanec (publiziert am Fri, 22 Mar 2019 08:55:44 +0000)

«Gehst du nach der Geburt wieder arbeiten?» Nie hätte ich gedacht, dass man mir während meiner Schwangerschaft im Jahre 2015 so oft diese Frage stellen würde. Man wollte auch wissen, wie ich die Kinderbetreuung organisieren werde. Als wäre das alleine meine Aufgabe. Mein Mann war bei solchen Diskussionen nie ein Thema. Bei ihm sollte alles so weitergehen wie bis anhin. Dass wir das Kind zusammen geplant und gezeugt hatten, schien für andere nicht von Bedeutung. Mit der Zeit konterte ich nur noch mit: «Würdest du das meinen Mann auch fragen?» Damit eckte ich oft an und erntete Kopfschütteln für meine Haltung.