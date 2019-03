Für sie waren nicht alle Frauen gleich

Die Herabsetzung des Vaters aufgrund ihres Geschlechts prägt sie nicht nur, sondern politisiert sie auch. Trotz der väterlichen Verachtung erhält sie Privatunterricht. Später wird sie an ein Töchterinstitut geschickt. Eine Erzieherinnenstelle in Deutschland macht sie finanziell unabhängig. 1883 schreibt sich an der Universität Zürich ein. Vier Jahre später promoviert sie in Geschichte als erste Historikerin der Schweiz.

Bewunderung für die Aristokratie

In ihre Studienzeit fällt ihr politisches Engagement. Sie reklamiert politische Mitbestimmung, träumt von einem «Frauenmenschenthum» und fordert früh das Stimm- und Wahlrecht für Frauen. Ansonsten vertritt sie jedoch konservative, wenn nicht gar reaktionäre Ansichten.

Friedrich Nietzsche, mit dem sie befreundet ist, bewundert sie als «Vertreter des Aristokratismus» und «Edelmenschen». Sympathisierend mit dem wilhelminischen Deutschland, sehnt sie sich nach der Erstarkung der Aristokratie. Die Verdrängung des «rhätischen Typus», zu dem sie sich zugehörig fühlt, durch den «minderwerthigen des schweizerischen Alemannen» fürchtet sie. Um die Jahrhundertwende kommt sie in Kontakt mit den Schriften des Rassentheoretikers Arthur de Gobineau. Ist an die Stelle der Frauenrechtlerin plötzlich eine Rassenideologin getreten?

Die vermeintliche Widersprüchlichkeit wird gemeinhin mit einem Bruch in ihrem Denken erklärt. Dieser sei durch einen Gerichtsprozess ausgelöst worden, der sie einige Tage hinter Gitter brachte. Danach hätte sie sich vom Staat abgewandt, im Denken radikalisiert. Ihr Einsatz für Frauenrechte steht jedoch nicht in völligem Widerspruch zu ihrer aristokratisch-ständisch geprägten Weltsicht. Ihre Ablehnung des bürgerlichen Frauenideals mit der Funktion der Frau als Hausfrau und Mutter lässt sich mit ihrer Klassenzugehörigkeit erklären.

Nicht alle Frauen sind gleich

Frauen des Adels verfügten vor dem langen 19. Jahrhundert, wie der Soziologe Norbert Elias gezeigt hat, zuweilen über machtvolle Positionen. In der Regel genossen sie eine bessere Bildung als Frauen der niederen Stände. Mit dem Erstarken des Bürgertums näherte sich die Lebensweise der adligen Frauen jedoch der bürgerlichen an, was von Salis insbesondere durch die «Gewaltherrschaft» ihres Vaters erfahren musste. Dennoch standen ihr als Aristokratin andere Deutungsmuster zur Verfügung, an die sie anknüpfen konnte.