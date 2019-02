Ist ja auch eine schöne Story. Jacqueline Straub ist eloquent und trägt nicht die Kirchentagsuniform aus Funktionsjacke und Birkenstock, sondern Lippenstift, Blazer und Pumps. Um ihren Hals hängt ein zierliches goldenes Kreuz. Junge Frau kämpft gegen alte böse Kirche, das will jeder sehen.

Es ist nicht so, dass es die Sache einfacher machen würde. Und dann ist sie noch verheiratet. Und möchte sowieso den Zölibat für Priester abschaffen. Und ist Feministin. Alles in allem ist sie ein Affront für die römisch-katholische Kirche. Sie sagt: «Für manche gehöre ich direkt in die Hölle.» Aber deswegen aufgeben? «Sicher nicht.»

In einem christlichen Jugendcamp hat sie beim Gebet auf einer Wiese «ein Brennen im Herzen» gespürt.

Als sie im Theologiestudium in Freiburg erzählt, dass sie Priesterin werden will, rücken Kommilitonen von ihr ab. Sie fürchten um ihre Zukunft, wenn der Bischof erfährt, dass sie mit der Frau befreundet sind. Professoren, sagt sie, gaben ihr schlechtere Noten, als sie von ihrem Ansinnen erfuhren. Einen Betreuer für ihre Masterarbeit, in der sie über «Rechtsgleichheit von Mann und Frau in Kirche und Staat» schrieb, fand sie erst im liberalen Luzern, obwohl das Thema ja eigentlich eher harmlos ist.

Man kann ein bequemeres Leben führen, als von Bischöfen ignoriert zu werden und sich im echten Leben und im Internet beschimpfen zu lassen von erbosten Katholiken, Männern wie Frauen, dass sie «eine Schande» sei und «narzisstisch». «Eine Frau ist dazu gar nicht berufen. Aber das wird Gott ihr schon zeigen», schreibt einer. Die Aspirantin sagt: Ich kann nicht anders. «Der Heilige Geist weht, wo er will. Wo, das kann nicht einmal ein Mann bestimmen.»

Sie ist in Pfullendorf aufgewachsen, eine halbe Stunde vom Bodensee entfernt, sie sagt mit weichem oberschwäbischen Zungenschlag «Crischt» und «Prieschter» und «Papscht». Ihr Elternhaus war nicht sehr religiös, «wir gingen Weihnachten in die Kirche und sassen neben denen, die auch keinen Plan hatten.» Aber dann nahmen gläubige Freunde sie mit in einen Gottesdienst, sie war 15 und entdeckte die Kirche neu. In einem christlichen Jugendcamp habe sie beim Gebet auf einer Wiese «ein Brennen im Herzen» gespürt. Sie habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, was Gott ihr damals habe sagen wollen. Sie wurde Messdienerin, dachte über den Gang ins Kloster nach, über ein Laienamt in der Kirche, und ihre Familie hat sie dabei immer unterstützt. Aber immer stärker wurde in ihr das Gefühl: «Ich möchte Priesterin werden.»

Es macht sie wütend, wenn Männer ihr Ansinnen belächeln.

Sie habe sich das ja nicht ausgesucht. Und manchmal, wenn sie total auf Gegenwind stösst, bete sie zu Gott: «Du hast mir das eingebrockt, jetzt gibt mir gefälligst ein Zeichen, wie ich das hinkriegen soll.» Spricht Gott dann zu ihr? Jacqueline Straub senkt ihre Stimme und röhrt wie Darth Vader: «Du sollst Priesterin werden!» Dann lacht sie laut und sagt: «Nein, so ist es nicht.» Das sei auch eine sehr kindliche Vorstellung von Gotteszeichen. Es sei vielmehr ein starkes Gefühl in ihr, und ein Zeichen sei für sie, wenn ihr mal wieder ein Kirchenmann bescheide, dass das nichts wird mit ihrem Wunsch und sie just an dem Tag eine Einladung zu einem Vortrag bekommt.

Das geht vorbei, sagen manche. Wer Zeit für Mode und Mann und Hobbys hat, der findet bald etwas anderes. Es macht sie wütend, sagt Jacqueline Straub, wenn Männer ihr Ansinnen belächeln. «Wie kann ein anderer beurteilen, ob ich mich berufen fühle?» Und finden, dass es gotteslästerlich sei. Stellt der sich nicht über Gott?

Das Problem dabei: Sie fühlt sich für ein Amt berufen, das es nicht gibt.

«Ich habe nicht Theologie studiert, damit mir am Ende einer sagt: Ihr Frauen dürft im Religionsunterricht basteln – und wir Männer halten die Messe.» Und das in Zeiten, in denen es an Priestern mangelt und die Gläubigen wegrennen, weil die katholische Kirche mit veralteten Moralvorstellungen und Missbrauchsskandalen der Gesellschaft entrückt ist. In Zeiten, in denen Gleichberechtigung überall wichtig ist, nicht aber in der katholischen Kirche.

Wer nicht mehr im System ist, kann es nicht verändern.

Jacqueline Straub ist ja nicht die erste Frau, die Priesterin in der römisch-katholischen Kirche werden will und diese Argumente routiniert vorträgt. Ida Raming ist einer der bekanntesten Namen, die 87-jährige Theologin kämpft seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil für die Frauenordination. Wie andere Reformer sah sie damals ihre Chance, der Vatikan öffnete ein Fenster zur Welt, frischer Wind blies durch die Kirche. Fast 60 Jahre ist das her, passiert ist nichts. 2002 liess sich Raming mit anderen Frauen auf der Donau von einem freikatholischen Bischof zur Priesterin weihen. Der Heilige Stuhl exkommunizierte sie umgehend. Das Erzbistum München und Freising nannte die Weihe ein «dubioses Sektenspektakel».