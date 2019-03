Und so gehts:

Waschen Sie feinen, frischen Spinat. Ich habe kürzlich besonders guten und schmackhaften Bio-Spinat in meinem Quartierladen gekauft, dem «Ultimo Bacio». Schneiden Sie das unterste Storzenende weg, so dass die Blätter lose werden. Dann geben Sie Olivenöl, eine zerdrückte Knoblauchzehe und einen halbierten halben Peperoncino in eine grosse Pfanne. Erhitzen Sie alles bis es duftet. Dann nehmen Sie Knoblauch und Peperoncino raus und geben den Spinat in die Pfanne. Legen Sie den Knoblauch und den Peperoncino obenauf und schliessen Sie die Pfanne mit dem Deckel. So lange dünsten bei der Spinat zusammenfällt. Das dauert etwa 5-7 Minuten. Knoblauch und Peperoncino nun endgültig entfernen. In der Zwischenzeit würzen Sie die oder das Dorschfilet mit Salz und Pfeffer und braten sie beidseitig in Butter an, zur Seite stellen. Geben Sie Tomatenwürfel in die gleiche Pfanne und dünsten diese einige Minuten. Nun kommt der Spinat dazu und etwas Creme Fraiche. Würzen Sie mit Salz und Pfeffer, erwärmen alles und legen dann die Dorschfilets darauf. Deckel zu und so lange köcheln, etwa 3 Min., bis alles warm ist. Mit Zitrone servieren.