«Es sieht so aus, als ob die britische Demokratie so gut wie tot ist»

Über dem Artikel prangt der Titel: «Theresa May hätte den Rat meines Vaters zum Brexit befolgen sollen.» Trump hatte der Premierministerin gemäss Mays Aussage geraten, sie solle «die EU vor Gericht verklagen. Nicht in Verhandlungen eintreten, sie verklagen.» Was das konkret heissen soll und welches Gericht er meinte, blieb unklar. Die Premierministerin habe Trumps Rat «ignoriert», so der Präsidentensohn.

Nun müsse May ihr Versprechen halten, dass Grossbritannien am 29. März die EU verlasse. Die Zeit sei fast abgelaufen und «fast alles ist verloren – genau so, wie es sich die europäischen Eliten erhofft haben.» Angesichts der sich nähernden Frist sehe es so aus, «als ob die Demokratie im Vereinigten Königreich so gut wie tot ist».

Bolton: «Das britische Volk hat abgestimmt»

Trumps Sohn bekleidet kein Amt in der US-Regierung, sondern ist Vizepräsident der «Trump Organization». Die britische Zeitung «Guardian» vermutet aber trotzdem, dass sein Artikel Teil einer «koordinierten Intervention des Weissen Hauses in die interne Politik Grossbritanniens» sei. Dies, weil am Mittwoch auch Trumps Sicherheitsberater, John Bolton, im britischen Sender «Sky News» auftrat und in die gleiche Kerbe schlug. Der US-Präsident wolle eine Lösung der Brexit-Frage, «sodass die Vereinigten Staaten und Grossbritannien wieder Handelsabkommen schliessen können», leitete Bolton seine Kritik ein, nur um dann festzustellen: «Das britische Volk hat abgestimmt. Wann verleiht die politische Klasse diesem Referendum Wirkung?» Die USA seien bereit, ein Partner eines «neuerdings unabhängigen Grossbritanniens» zu sein, so Bolton.

«Wann verleiht die politische Klasse dem Referendum Wirkung?»: US-Sicherheitsberater John Bolton. (Archiv) Bild: AP via Keystone

Letzte Woche äusserte sich auch der US-Präsident selbst auf ähnliche Weise. «Ich bin überrascht, wie schlecht es gelaufen ist», sagte er zum Auftakt eines Besuchs von Irlands Premierminister Leo Varadkar in Washington. «Sie hat nicht auf mich gehört.»

May wohl eher für kurzen Aufschub des Brexit-Termins

Wie es mit dem Brexit weitergeht, sollte diese Woche geregelt werden. Premierministerin May will «Sky News» zufolge in einem Brief an die EU an diesem Mittwoch eine kurze Verschiebung des Termins für den Austritt aus der Europäischen Union beantragen. Der Sender beruft sich auf Regierungskreise.