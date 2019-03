Pferdepostkarten, eine schöner als die andere

«Was wünscht du dir zum Geburtstag?» – «Reitstunden.» – «Was wünscht du dir zu Weihnachten?» – «Geld für Reitstunden.» Meine Wünsche waren immer vorhersagbar. Kein Nagellack, keine pinken Kleidchen, keine Lackschuhe. Nur Pferd.

Der innigste Wunsch war der nach einem Eigenen, aber: Zu teuer und zu elitär, fanden meine Eltern (übrigens auch die von Juli Zeh). Also kaufte ich ersatzweise vom Taschengeld allwöchentlich neue Pferdepostkarten, eine schöner als die andere.

Das Höchste war das Reitferienlager: Wir striegelten die Tiere, misteten, rochen nach Pferdeschweiss. In unseren Nasen kam das Chanel No. 5 gleich, aber nur in unseren. Musste ich nach der Heimkehr die Kleidung in der Waschküche lassen, sog ich noch ein paar Mal den Duft des Pullovers ein, bevor ich ihn der Maschine übergab.

Mein erster Ausritt: Ein Fiasko. Ich hatte bis dahin noch nie mit einem Pferd Hürden übersprungen, aber wen kümmerte das? Der Reitlehrer hielt mich für fähig genug, das zählte. Wir galoppierten auf das erste Hindernis zu, mein Pferd stoppte jäh, ich flog in hohem Bogen aus dem Sattel. Nächstes Hindernis: Abgang mit Karacho. Dritte Hürde: Dasselbe. Viertes Hindernis: Dito. Fünf Mal landete ich bei diesem Ritt am Boden. Der Reitlehrer schimpfte, ich heulte – aber nicht ein Gedanke daran, das Reiten aufzugeben. Erstaunlich, nicht?

Es geht um die Beziehung

Juli Zeh versuchte sich als Teenager an einem Pferd, das ebenfalls ein paar Nummern zu gross für sie war. Später erwarb sie ein schwer traumatisiertes Tier. In ihrer «Gebrauchsanweisung» beschreibt sie, wie aus diesem «Rowdy» am Ende ein gutes Reitpferd wird – der Stoff, aus dem Pferdefilme sind. Rowdy brach ihr übrigens dreimal einen Finger. Er brachte sie mehrmals in Lebensgefahr. Trotzdem machte Zeh weiter. Wieso?

Das ergründet sie in ihrem Buch, einer komischen Mischung aus Autobiografie, Pferdewissen und zuletzt Sinnieren über ihre Arbeit als Schriftstellerin. Stellenweise ist die Lektüre witzig, etwa wenn sie den (nicht reitenden) «Pferdefrauenmännern» Tipps gibt: «Zeige niemals Eifersucht, geschweige denn Ablehnung, Kritik oder auch nur Zweifel am Pferd. Lobe die Fortschritte von Pferd und Frau, auch wenn du nichts davon siehst. Schenke ihr zu jedem Geburtstag eine Regen-, Sommer-, Fliegen-, Thermo- oder Abschwitzdecke, ohne zu fragen, warum das Pferd mehr Jacken braucht als du.» Und zuletzt: «Pferdefrauen haben auch Vorteile! Ihr Hintern bleibt bis ins hohe Alter straff…»