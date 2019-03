Sie haben zwei Töchter und schreiben Bücher, so wie Brida im Roman – ist Ihr Leben genauso anstrengend?

Es ist anstrengender. Meine 13-jährige Tochter ist geistig schwer behindert. Sie kann fast nichts alleine, auch nicht essen oder auf die Toilette gehen. Morgens um halb sieben wird sie abgeholt, dann geht sie in die Schule, nachmittags zwischen zwei und vier kommt sie zurück. Das ist die Zeit, in der ich arbeiten kann – oder vielmehr könnte. Denn in dieser Zeit muss ich auch alles andere erledigt haben: Einkaufen, Haushalt, Behördengänge. Sobald sie da ist, ist sie meine Hauptaufgabe. Das beschränkt mich natürlich enorm. Diesen Spagat muss ich irgendwie schaffen.

«Ich wage nicht, über andere Menschen zu urteilen, auch nicht über andere Lebensmodelle.»

Wie geht das, bei dieser Belastung?

Zum Glück ist meine 14-Jährige recht selbständig und übernimmt schon mal das abendliche Kochen. Und ich musste lernen, extrem diszipliniert zu arbeiten. Sobald beide Töchter in der Schule sind, mache ich eine halbe Stunde Sport – Laufen oder Yoga. Dann setze ich mich an den Schreibtisch. Der grosse kreative Schub kommt da nicht immer. Aber wenn ich fünf gute Sätze geschrieben habe, ist mein Minimalansatz erfüllt.

Schliessen sich Kinderbetreuung und Kreativität aus?

Nein, aber es ist schwierig. Ich weiss von relativ vielen Schriftstellerinnen, die sich gegen Kinder entschieden haben – denn die Vereinbarkeit ist eine Illusion.

Ihre männlichen Schriftstellerkollegen sind ja oft Meister im Lamentieren. Neigen Sie auch zu Selbstmitleid?

Ach, das kommt in schwachen Momenten schon mal hoch, etwa wenn eine Freundin zu Besuch ist. Aber es hilft mir nicht, wenn ich permanent über meine Situation reflektiere. Oder wenn ich es gleich als Blockade bezeichne, wenn ich eine Woche mal nichts geschrieben habe. Ich versuche, in der ganzen Ambivalenz den Blick darauf zu richten, was gerade funktioniert.

Wenn man Ihre Bücher liest, hat man nicht das Gefühl, dass Sie andere belehren wollen, sondern dass sie die Dinge gerne in der Schwebe lassen.

Ich wage nicht, über andere Menschen zu urteilen, auch nicht über andere Lebensmodelle. Dazu müsste ich davon überzeugt sein, den richtigen Weg zu kennen. Von irgendetwas überzeugt zu sein, fällt mir allerdings schwer. Ich bin ein skeptischer Mensch. Vielleicht liegt das an meiner DDR-Prägung.

Wie haben Sie selbst als Jugendliche den Sozialismus erlebt?

Mein prägendstes Erlebnis waren die sechs Wochen im zentralen Pionierlager der Organisation «Ernst Thälmann» – in der Pionierrepublik «Wilhelm Pieck». Das war die Kaderschmiede für die Kinder bis vierzehn. Es wurden landesweit die besten Schüler ausgewählt.

«Wir leben nun in einem System, in dem ein enormer Druck auf dem einzelnen Individuum lastet.»

Wie ging es denn da zu?

Wir trugen alle die gleiche Pionierkleidung. Für die Mädchen hiess das: blauer Rock, weisse Bluse, Halstuch, Käppi. Jeder Tag begann mit Frühsport und einem Fahnenappell. Tagsüber gab es neben dem normalen Unterricht verstärkten Russischunterricht und Staatsbürgerkunde. Am Abend wurde kollektiv die «Aktuelle Kamera» geschaut. Auch Tagebuch schreiben war Pflicht, die Tagebücher wurden dann eingesammelt und öffentlich ausgestellt. Elternbesuch wurde nur ein einziges Mal erlaubt. Nach drei Wochen.

Wie war das für eine Zwölfjährige?

Anfangs schwierig. Es herrschte eine militärische Ordnung, und es gab Strafen – auch ich wurde öffentlich getadelt, als ich in mein Halstuch einen Pfadfinderknoten machte, als kleines Zeichen des Protests. Man wurde dann beim Fahnenappell in die Mitte des Vierecks gestellt und vorgeführt. In meiner Verzweiflung habe ich an meine Mutter geschrieben, dass sie mich sofort abholen soll. Was ich nicht wusste: Die Post wurde vom Pionierleiter abgefangen und mir dann vorgelegt.

Waren Sie empfänglich für die Indoktrinierung?

Nach drei Wochen hatte ich meinen Widerstand aufgegeben. Man wächst zusammen, erlebt den grossen Fackelumzug und Rockkonzerte, am Ende wollte ich nicht mehr nach Hause zurück. Dafür konnte ich russische Kampflieder auswendig. Mit einigem Abstand zum Pionierlager war ich selbst verblüfft, wie gut die Methode funktionierte. Ich habe seitdem eine extreme Aversion gegen kollektive Zwänge.

Langfristig hatte das DDR-Erziehungssystem eine abschreckende Wirkung auf Sie?

Absolut. Was geblieben ist: eine grosse Skepsis jedem System gegenüber. Auch gegenüber Kapitalismus und Liberalismus und ihren Forderungen nach grenzenloser Freiheit. Wir leben nun in einem System, in dem ein enormer Druck auf dem einzelnen Individuum lastet.