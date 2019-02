Dank breiter Unterstützung von Freunden und Politikern wurde Firas Shamsan dann doch aus dem ägyptischen Gefängnis entlassen. Er reiste zurück in den Jemen. «Aber ich war krank und verängstigt. Nichts schien mehr zu klappen.» Schliesslich flüchtete Firas Shamsan vor dem Krieg in seiner Heimat nach Jordanien und nach vier Monaten weiter nach Malaysia. «Aber ich hatte kein Geld mehr und nichts zu tun. Eine Weile lang getraute ich mich gar nicht mehr, überhaupt eine Kamera in die Hand zu ­nehmen.»

Autobiografie schreiben

Dann kam endlich die erlösende Nachricht: Firas Shamsan kann nach Bern kommen. Was er in den ein oder zwei Jahren Stipendiatszeit machen will, weiss der Journalist schon: «Ich möchte den Arabern auf meiner Website zeigen, wie die Schweiz es schafft, so friedlich und zufrieden zu sein.» Und er möchte seine Erfahrungen aufschreiben, damit andere sie nachvollziehen können. Aber zuerst müsse er ­gesund werden, betont Firas Shamsan.

Wenn Shamsans Zeit in Bern abläuft, kann er entweder zurück in seine Heimat reisen oder bei einer der anderen der 60 Städte, die Icorn-Mitglied sind, ein Stipendium beantragen. «Ich würde gerne studieren», sagt der 33-Jährige. Die Geschichte radikaler Bewegungen würde ihn interessieren. «Damit ich verstehe, wie sie entstehen und was man gegen sie unternehmen kann.»

Doch das liegt noch in weiter Ferne. Firas Shamsan nimmt erneut sein Smartphone hervor, schiesst ein Selfie von sich und der Journalistin – für seine Website.