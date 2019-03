All diese Vorfälle sind nicht das, worüber Caiuby gern und ausführlich redet. Seine grundsätzliche Sprachregelung heisst: «Ich habe meine Gründe gehabt. Was in Augsburg war, hat nichts mit hier zu tun. Darum will ich nicht gross darüber reden.»

Bei Caiuby wurde selbst schon zur Schlagzeile, als er sich Mitte Dezember vier Tage vor einem Bundesligaspiel ein Löwen-Tattoo auf dem Rücken stechen liess. Er ist sehr zufrieden mit dem Werk. «Aber das ist doch kein Fehler», sagt er, «ich habe im Spiel nachher meine Leistung gebracht.»

Es ist nun nicht so, dass er sich in jedem Fall frei von Schuld spricht. Einige Fehler hat er auch aus seiner Sicht gemacht. Und er hat dafür bezahlt und ist hingestanden. Zum Beispiel dafür, dass er wiederholt ohne Billett die öffentlichen Verkehrsmittel benutzte. «22000 Euro», sagt er, so viel waren es. Der Betrag ist enorm. Der 30-Jährige sagt: «Das ist alles ein wenig schiefgelaufen. Für dieses Geld sollten sie in Augsburg eine Caiuby-Linie machen.» Sagt es und lacht.

Der Spitzname von Magath

Caiuby ist eines von drei Kindern eines städtischen Angestellten aus dem Grossraum São Paulo. Mit sechs begann er in einem Club Fussball zu spielen. Er hatte aber noch andere Sportarten im Kopf, Handball, Volleyball, Karate, und als er 16 war und bei Ferroviara aus Araraquara, überlegte er sich auch, ganz mit dem Fussball aufzuhören und Sport zu studieren. Er blieb beim Fussball, weil ihn ein Trainer dazu überreden konnte.

20 war er, als er seinen Kulturschock erlebte und 2008 nach Wolfsburg zu Felix Magath kam, dem Freund der Disziplin und des Medizinballs. Wenn Caiuby an ihn zurückdenkt und an die Trainingslager mit ihm, schüttelt er den Kopf: «Ich habe nie mehr so etwas erlebt.» Magath taufte ihn Kai-Uwe, und dieser Name ist Caiuby geblieben. Der Kai-Uwe aus São Paulo ist in Deutschland der Spieler geworden, der überall auf Wohlwollen stiess.