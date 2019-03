«DiDos» Gefühlschaos

Nicht ein Mal waren die SCL Tigers in dieser Saison unter dem Strich klassiert. Das sagt viel aus über den Saisonverlauf. Als Erfolgsfaktor nennt Kuonen auch die Stimmung im Team. «Wir standen immer zusammen.» Und so darf die Frage gestellt werden, wohin der Weg der SCL Tigers in dieser Saison führen wird.

Heute im abschliessenden Heimspiel gegen Lausanne bietet sich ihnen gar die Chance, sich den Heimvorteil für die erste Playoff-Runde zu sichern. Allerdings müssen sie dieses Unterfangen ohne die gesperrten Anthony Huguenin (Bandencheck) und Chris DiDomenico in Angriff nehmen. Letzterer kassierte gegen den SCB die zweite Spieldauerdisziplinarstrafe in dieser Saison, stapfte nach dem Verdikt der Schiedsrichter wutentbrannt in die Garderobe. Doch als am Samstag alles vorbei ist, ihn die Fans aus der Garderobe rufen, ist auch für den Leitwolf die Welt wieder in Ordnung.