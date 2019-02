Täglich zwei Stunden Hilfe?

Moderne Schulen versuchen mit diversen Methoden, die durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse gesichert sind, ihre Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem Lernen anzuleiten. Auf der Primarstufe hat sich das «Churer Modell» in vielen Schulen etabliert, und in Oberstufen sind es Lernlandschaften, in denen mit gezieltem Coaching das individualisierte und eigenständige Lernen gefördert wird. Dies, weil damit das nachhaltige Lernen am besten unterstützt wird und mittel- bis langfristigen Schul-, Lern und Lebenserfolg ermöglicht.

Kürzlich hat sich bei mir ein Fall ereignet, der genau diese Bemühungen verhindert hat. Der Schüler – nennen wir ihn Daniel – hat in der Lernlandschaft immer sehr fleissig gewirkt. Seine Aufgaben hatte er immer pünktlich am Ende der Woche fertig gelöst und abgegeben. Nur der Erfolg in den Lernkontrollen blieb aus. Das unvermeidliche Elterngespräch brachte es ans Licht. In Tat und Wahrheit hatte Daniel in der Lernlandschaft gar nichts gemacht und nur jeweils bei der Kontrolle durch die Lehrperson so getan, als würde er arbeiten. Zu Hause hatte er dann alles mit seiner Mutter gemacht, die sich am Elterngespräch bitter beklagt hat, dass sie jeden Tag bis zwei Stunden mit Daniel arbeiten müsse, damit er die Aufgaben überhaupt lösen könne.

Schreiben Sie sich nicht ab!

Seit dem Gespräch begleiten wir Daniel in der Schule intensiv und individuell, zeigen ihm Lernstrategien auf und fordern nun auch die Aufgaben täglich in der Schule ein, so dass wir sicherstellen können, dass sie von Daniel selber gelöst wurden. Und siehe da, die Noten sind jetzt plötzlich im grünen Bereich, die zunehmend angespannte Situation zuhause hat sich entspannt.

Deshalb mein Aufruf an alle Eltern: Sorgen Sie zu Hause für eine gute, ruhige und verlässliche Lernumgebung. Stellen Sie mit dem Kind Pläne für Lernzeiten auf und fordern Sie diese auch ein. Aber lassen Sie das Kind selbstständig lernen. Und verfolgen Sie doch bitte auch weiterhin Ihre eigene Berufskarriere.

Martin Lampert ist Oberstufenlehrer und Mitglied des Bildungsrats des Kanton Zürich.

