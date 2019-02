Territorium abgesteckt!

Ganz nach dem Motto « Wenn schon, dann schon» breitet sich in diesem Schlafzimmer ein Bett mit Himmelbettgestell aus. Auf englisch heissen Himmelbetten «Four Poster Bed», was sie eigentlich besser beschreibt. Denn sie haben nicht zwingend einen Himmel oder einen Vorhang, sondern vier Pfosten, welche Höhe und Dominanz markieren. Bei diesem Bett sind sie verbunden und bilden so einen Rahmen rund ums Bett. Um das zu unterstützen, sind die Wände bis zur Höhe dieses Rahmens farbig gestrichen. Zudem gibt es Leuchter, üppige bodenlange Vorhänge und viele Spiegel. (Bild über: Daily Dream Decor)

Im Hintergrund

Es hat immer Platz für das Wunschmöbel – man muss ihn bloss finden. Hier steht ein Regal ganz keck hinter dem aufklappbaren Esstisch. Das sorgt nicht nur für viel Stauraum, sondern auch für stilvolle Wohnlichkeit. (Bild über: Honestly WTF)

Königlich ausstaffiert

Auch aus dem kleinstem Raum lässt sich viel rausholen. Kleiden Sie ihn voll ein, mit Regalen, Wandbekleidungen, grossen Teppichen und (fast) raumfüllenden Polstergruppen. Dass dabei auch noch ein Arbeitsplatz mit Aussicht entstehen kann, beweist dieses Beispiel vom Blog Katie Considers.

Von Wand zu Wand

In einem ganz anderen Stil and auch füllend von einer Wand zur andern wurde hier ein Wohnzimmer eingerichtet. Und es sieht toll aus. Nicht zuletzt durch das gekonnte Finishing mit Teppich, Vorhängen, Kissen, Decken und Fellen Auch die Kerzen und die Pflanzen fehlen nicht. (Bild über: Alexander White)

Stauraum ohne Stau

Auch bei kleinem Grundriss kann es trotzdem Platz für Regale und anderen Stauraum haben. Bauen Sie ein Regal rund um das Fenster und nutzen Sie den Unterbau eines Sitzplatzes oder Bettes um Dinge zu verstauen. Das geht attraktiv mit Klapptüren oder Schubladen. (Bild über: VM Designblogg)

Blaues Wunder

Lust auf Farbe, Bequemlichkeit, Fundtücke, Eleganz – aber keine Villa und nicht einmal einen grossen Raum? Dann schaffen Sie sich Ihre kleine Welt ganz gross im Kleinen. Wie charmant das wirken kann, zeigt dieses Beispiel vom Blog SF Girl.

Einmal erste Klasse in der Küche

Dieser kleine Tisch mit edel wirkenden Holzstühlen, der kleinen Bank und den Kissen und Polstern ist so einladend und romantisch, dass ich das am liebsten gleich umsetzen möchte. Schauen Sie auf dem Blog At Home with Ashley nach, wie Ashley diesen Platz in der kleinen Küche gestaltet hat. Sehr chic sind auch die beiden Wandleuchten darüber.

Grosse Tafel in der Ecke

Auch im kleinsten Esszimmer kann eine Tafel mit Platz für viele Gäste entstehen. Das geht mit rundem Tisch, einer Eckbank und Stühlen (Bild über: Apartment Therapy)

Ziemlich anstossend

Dieses Bett füllt den Raum vom Boden bis zur Decke und von einem Raumende zum anderen. Auch wenn es überall anstösst, wirkt es einfach grossartig und stilvoll. Ein Spiegel vergrössert optisch und reflektiert das Licht. (Bild über: Haute Boheme)

Ein Raum – ein Möbel

Ohne grosses Trara füllt auch hier ein Bett den ganzen Raum. Der einzige Platz, der für anderes bleibt, ist eine schmale Ecke für eine filigrane Stehleuchte, der Fenstersims für Pflanzen und Bücher und ein schmales Regal an der Wand. Aber viel mehr braucht man ja nicht, um gemütlich zu schlafen! (Bild über: Reveny)

