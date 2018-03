«Einmal musste unser Zug evakuiert werden»

Es ist kurz nach 8 Uhr. Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden?

Um 6.30 Uhr.

Nehmen Sie es am Morgen jeweils eher gemütlich, oder sind Sie der Typ, der auf den Zug pressieren muss?

Meistens nehme ich es zuerst gemütlich und muss dann plötzlich pressieren. Am Schluss schaffe ich es aber in Regel noch in letzter Sekunde auf den Zug.

Wie lange brauchen Sie von Tür zu Tür?

Etwa eine Stunde und 10 Minuten.

Wie vertreiben Sie sich beim Pendeln die Zeit?

Ich höre Musik oder arbeite an meinem Laptop.

Warum pendeln Sie gerade mit dem Zug?

Mit dem Zug ist es einfach viel entspannter. Gerade zwischen Solothurn und Bern hat es praktisch jeden Tag Stau. Darum geniesse ich die Zeit im Zug. So zu reisen ist effizienter.

Was nervt Sie am meisten beim Pendeln?

Wenn der Zug verspätet ist oder es nicht genug Platz hat. Auf dieser Strecke ist das aber selten der Fall.

Was halten Sie davon, wenn man im Zug isst?

Ich selber mache das teilweise auch, allerdings schaue ich, dass es nicht gerade das McDonald’s-Menu ist. Das finde ich dann schon etwas störend für die anderen Zugpassagiere.

Wie sieht es mit Telefonieren aus?

Grundsätzlich finde ich das ok - solange jemand nicht laut rumschreit oder sämtliche Details aus seinem Privatleben am Telefon bespricht.

Welche Strecke machen Sie lieber: die Hin- oder die Rückfahrt?

Die Hinfahrt.

Warum?

Das habe ich mir noch gar nie überlegt. Vermutlich, weil man dann noch frisch ist und es im Zug weniger Leute hat.

Und wann ist das Pendeln an­genehmer: im Winter oder im Sommer?

Im Winter, denn im Sommer sind die Wagen oftmals nicht klimatisiert und es ist dann manchmal etwas zu heiss.

Hatten Sie mal ein spezielles Pendlererlebnis?

Einmal wurde unser Zug evakuiert wegen eines Personenunfalls. Da mussten wir drei Stunden auf dem Gleis warten, bis wir auf einen anderen Zug wechseln konnten. Die Pendler kamen dadurch untereinander ins Gespräch, das war eine spezielle Stimmung. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)