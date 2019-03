Eine innere Bühne für Attentäter

Dass die beiden Zeitungen den Text veröffentlichten, lag nicht daran, dass sie ihn so beeindruckend fanden, sondern daran, dass der Autor dazu schrieb, wenn sie es nicht täten, würde er eine Bombe explodieren lassen «mit der Absicht, zu töten». Das FBI identifizierte den Mann als den «Unabomber», einen Terroristen, der bis zu diesem Zeitpunkt drei Menschen getötet und 23 verletzt hatte – und riet den Zeitungen zur Veröffentlichung des Manifests.

Der Text des «Unabombers» ist das wohl berühmteste Beispiel des 20. Jahrhunderts für ein Manifest, das nicht nur eine Gesellschaftstheorie sein will, sondern auch eine Kriegserklärung. Das Konzept war schon damals nicht mehr neu, schon früher haben politische oder künstlerische Manifeste Utopien und Revolutionen gefordert – durchzusetzen notfalls mit Gewalt. Aber kaum eines war bis zu diesem Zeitpunkt so unmittelbar an eine Gewalttat gebunden wie der von Times und Post abgedruckte Auszug.

Ein Terrorist, der Zeitungen erpresst, um seine Agenda in die Welt zu tragen, das scheint – spätestens nach den Ereignissen in Neuseeland vergangene Woche – unfassbar lange her. Menschen wie der Attentäter von Christchurch sind heute nicht mehr auf klassische Medienhäuser angewiesen. Sie nehmen selbst eine Kamera und verbreiten ihre Tat über Facebook. Live, damit alle zusehen können. Sie tun das für ein Publikum, das es gewohnt ist, sich aus der Masse der verbreiteten Bilder und Videos im Netz die herauszupicken, die es sehen oder nicht sehen will.

«Halten sich für sehr, sehr klug»

Als sei die verbreitete Gewalt, die er in seinen Bildern in die Welt geschickt hat, nicht genug, hat der Attentäter von Christchurch seiner Tat noch ein «Manifest» vorausgeschickt, auch an die neuseeländische Premierministerin. In dem 74 Seiten langen Text, in dem es vor allem um den angeblichen «Weissen Genozid» geht, ist die rassistische Weltsicht und Rechtfertigung eines Menschen zu lesen, der sich den Anschein geben will, kein Mörder zu sein, sondern ein durchaus sozial kompetenter, weitsichtiger und intellektuell (vor allem den «Nicht-Europäern») überlegener Mensch. Der Text erinnert in seinem Stil – ähnlich wie die «Vorbilder», auf die er sich bezieht, die rechtsextremen Attentäter Anders Breivik und Dylann Roof – an eine krampfhaft geschriebene Seminararbeit. Um das Pathos perfekt zu machen, steht ihm ein Gedicht von Dylan Thomas voran.

Ungewöhnlich sei diese Art und Weise Selbsterklärung nicht, erklärt der Politikwissenschaftler Peter Neumann. «Die Menschen, die diese Taten begehen und diese Manifeste schreiben, halten sich alle für sehr, sehr klug.»

Warum aber veröffentlichen Attentäter überhaupt noch diese Schriften, wenn sie doch mit ihren Bildern und Videos angeblich bereits das erreichen, was sie erreichen wollten – ihre Weltsicht in Form der Zerstörung anderer Menschen, live auf Smartphonebildschirme zu übertragen? Welchen Sinn kann, wenn man im Zusammenhang mit einem Attentat überhaupt von Sinn sprechen möchte, ein vorgeschobener Text noch haben?