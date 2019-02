Und auch wenn das Studentenleben dieser Erstsemestergattung vor allem nach Spass und Zügellosigkeit klingt, der Terminplan ist eng getaktet: Montag – Tequila-Flatrate in der Uni-Bar, dann Uni-Party der Zahnmediziner; Dienstag – Erstsemestler-Stadtrallye, später Dancenight in einem Club; Mittwoch – Pub-Quiz, dann WG-Party; Donnerstag – Cocktail-Happy-Hour; Freitag – Clubbing; Samstag – Feiern gehen; Sonntag – Ausschlafen.

Je nach körperlicher Verfassung und Beziehungsstatus wird dieser Ablauf im Wochentakt wiederholt. Dann geht es für den Master nach Berlin, das Erasmus-Semester in Barcelona steht an oder die Leber kapituliert.

Seine erste Wortmeldung in einer Vorlesung:

Ein versehentliches Räkeln, nachdem das Feierbiest aus dem Schlaf geschreckt wurde.

Das isst es in der Mensa:

Katerfrühstück oder Bratwurst mit Pommes (man braucht schliesslich eine gute Grundlage).

Das sagt es nach dem ersten Semester:

«Warum hat sich bei uns eigentlich das Springbreak-Konzept noch nicht durchgesetzt?»

Der Streber



Das macht ihn aus:

Nach der Matura (Notenschnitt 5,9; aber nur wegen der verhauenen Physikprüfung) hat er sich gezielt für die elitärsten und zugangsbeschränktesten Studiengänge beworben, Motivationsschreiben verfasst, Aufnahmegespräche geführt – und überall einen Platz bekommen. Das hat er aber vorerst zurückgestellt, da er dank früher Einschulung und der übersprungenen achten Klasse erst 16 ist, hat der Streber keine Eile.

Mit einem speziellen Begabten-Förderprogramm schnuppert er nun ein oder zwei Semester in diverse Studiengänge hinein. Prüfungen müsste er nicht ablegen, tut er aber trotzdem. Und zwar zumeist als Bester.

Seine erste Wortmeldung in einer Vorlesung:

«Ist das prüfungsrelevant?»

Das isst er in der Mensa:

Aus Essen macht sich der Streber nicht viel. Er knabbert während des Lektüre eines sehr dicken Buches mit sehr langem Untertitel gedankenverloren an einem trockenen Brötchen.

Das sagt er nach dem ersten Semester:

«So anspruchsvoll, wie alle immer sagen, ist Medizin/Jura/Quantenphysik nun auch wieder nicht.»

Der Karrierist



Das macht ihn aus:

Sein einziges Interesse gilt einem steilen Aufstieg in die Chefetagen dieser Welt. Wen oder was er dann genau managt, ist ihm eigentlich egal. Hauptsache dickes Gehalt, dicker Firmenwagen und Sekretärin. Das klassische Karrieristen-Fach ist daher BWL, vereinzelte Exemplare sind aber auch unter den Juristen, Medizinern und Ingenieuren zu finden.

Sein Studium folgt einer Strategieplanung nach vorangegangener SWOT-Analyse: Er belegt nur Vorlesungen bei Dozenten mit interessanten Wirtschaftskontakten, bringt zu Karrieremessen den perfekt ausgearbeiteten Lebenslauf mit und pflegt hingebungsvoll sein Xing- und Linkedin-Profil.

Seine erste Wortmeldung in einer Vorlesung:

Der Karrierist geht erst nach der Vorlesung auf den Dozenten zu: «Das war wirklich sehr interessant! Wie könnten ja mal zu Mittag essen. Hier haben Sie meine Visitenkarte.»

Das isst er in der Mensa:

Der Karrierist macht seine Lunch-Dates grundsätzlich nicht in der Mensa, sondern in einem schicken Bistro aus.

Das sagt er nach dem ersten Semester:

«Ach wär' ich doch in St. Gallen eingeschrieben – da knüpft man doch die besseren Netzwerke.»

Der Wiederkehrer



Das macht ihn aus:

Während um ihn herum Jubel, Trubel und aufgeregte Heiterkeit herrschen, ist der Wiederkehrer zum Start des neuen Studiensemesters ganz entspannt – er fängt schliesslich nicht zum ersten Mal ein Studium an und kennt den Ablauf. Und was bei seinen bisherigen – nach drei, beziehungsweise elf Semestern abgebrochenen – Versuchen in Philosophie («Das war mir irgendwann zu theoretisch») und Vergleichenden Religionswissenschaften («Das war mir irgendwann zu dogmatisch») nicht geklappt hat, das wird nun gewiss werden. Dieses Mal probiert der Wiederkehrer es mit etwas Handfestem: Lehrer werden schliesslich immer gebraucht!

Seine erste Wortmeldung in einer Vorlesung:

«Kann ich mir den Schein aus dem Seminar ‹Moralvorstellungen im Katholizismus des späten 19. Jahrhunderts› aus dem Wintersemester 2009/10 anrechnen lassen?»

Das isst er in der Mensa:

Als langjähriger Kenner weiss er, dass das Gulasch am Dienstag nichts taugt, die Spaghetti Bolognese am Mittwoch grausig sind und es sich eigentlich nur lohnt, montags die Mensa zu besuchen: Da gibt's Fleischkäse!

Das sagt er nach dem ersten Semester:

«Endlich ein Fach, das zu mir passt! Wobei mich ja Ethnologie auch immer noch reizen würde.»