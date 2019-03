Auf eine traditionellere, klassischer Art ist in diesem Zimmer das Gleiche geschehen. Der Einbau ist ein multifunktionelles Möbel, das Schrank, Regal, Arbeitsplatz und Sitzplatz in einem ist. (Bild über: A place I’d like to call home)

Sich vom Schreiner einen aufwändigen Einbau machen zu lassen ist nicht günstig. Aber wenn es solch multifunktionale Ideen sind, dann können Sie dafür beim Möbelkauf viel sparen. Dieser Einbau ist Schrank, Regal, Sofa und Kommode zugleich! (Bild über: The Nordroom)

Ist Ihnen Ihre offene Küche zu offen? Dann hat diese Idee sehr viel Charme und Stil. Ein Einbau, der viel Glas zeigt, ist auf der einen Seite eine Küchentheke und auf der anderen ein Wohnmöbel. Für Licht, Stil und Textur helfen allerlei unterschiedliche Glasflächen, die mosaikartig zusammengefügt wurden. (Bild über: Découvrir l’endroit du décor)

Einfach und clever ist in diesem Entrée mit passenden Schranken viel Stauraum entstanden. Dabei wurde eine offene Garderobe geschickt getarnt. (Bild über: Stadshem)

Kinder- oder Jungendzimmer bestechen selten mit Ordnung. Oft fehlt es einfach am richtigen Stauraum. Hier wurde Schrank und Loftbett zusammengefügt, mit einem frischen, schlichten weiss lackierten Holbau. (Bild über: Découvrir l’endroit du décor)

In der inspirierenden Homestory der Familie Donati-Gall haben wir gesehen, wie ein offenes Schlafzimmer mit einer kleinen Mauer mehr Privatsphäre bietet. Hier ist gleich noch ein Regal in die Abgrenzmauer gebaut, das Platz bietet für Persönliches und Bücher. (Bild über: Destination Pearl Street)

Das letzte Beispiel zeig einen unkomplizierten, nicht sehr aufwändigen Einbau, der Sofa, Sitzplätzen Regale vereint. (Bild über: Découvrir l’endroit du décor)

