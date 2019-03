Ein wenig Moskau in New York

Masha Gessen lebt nicht in den Projects, sondern seit ihrem Umzug aus Russland nach New York im Jahr 2013 in einem nahen Brownstone mit Treppe und handtuchgrossem Grünfleck. Auf dem Weg in die Küche begleitet die Besucher Gypsy, eine Art schwarzer Riesenpudel von entwaffnender Zutraulichkeit. Holztisch, spiegelblanke Töpfe an einem Haken, am Fenster ein schwuler Putin als Papierhampelmann mit Regenbogenflagge und Blumenkranz: So beinhart Masha Gessens politische Beschreibungen sind, es muss in ihr auch eine andere, verspieltere Seite geben.

Gestern Abend hat Masha Gessen zum Auftakt der Leipziger Buchmesse den Preis für Europäische Verständigung für ihr Buch «Die Zukunft ist Geschichte» (auf Deutsch bei Suhrkamp) bekommen. Für viele ist es die aktuell schlüssigste Exegese des russischen Postkommunismus, ganz sicher ist es eine der düstersten. In den Vereinigten Staaten haben sie ihre Autokratie-Analysen gerade zu einer der gefragtesten Kommentatorinnen gemacht hat. Aber unter dem Putin-Hampelmann in ihrer Küche muss es natürlich erst mal um Russland gehen.

Welchen Ruf sie in Russland inzwischen hat, erfuhr sie, als ein befreundeter Anwalt in Russland eine englische Kopie ihres Buches bestellte. «Er wurde zum Zoll bestellt, wo er unterschreiben sollte, dass das Buch keine extremistischen Inhalte verbreitete. Daraufhin sagte er, das wisse er nicht, er habe es ja noch nicht gelesen.» Nach einigem Hin und Her bekam er das Buch, zog aber wegen der Konfiszierung des Buches vor Gericht, wo er die interne Begründung des Zollbeamten einsehen konnte. «Der Zollbeamte hatte mich im Internet gesucht, wo ich als jemand gelte, der Homosexualität propagiert», sagt sie. «Das Buch wurde also nicht wegen seines Inhaltes, sondern wegen der Autorin kassiert. Deshalb wird es auch nie übersetzt werden.»

Homosexuelle als ideale Opfer

Masha Gessen ist in Moskau geboren, in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, 1996 nach Russland zurückgekehrt, das sie 2013 erneut verliess, um sich mit ihrer Frau und drei Kindern in New York niederzulassen. Als lesbische, jüdische Journalistin ist ihre Maximaldistanz zum Kreml fast schon logisch: Die russische Geschichte kannte nur wenige Phasen, in denen auch nur eine ihrer Eigenschaften auf Toleranz gestossen wäre, auch im postkommunistischen Vierteljahrhundert. In einer «totalitären Gesellschaft, die von einem Mafiastaat regiert wird», so beschreibt Masha Gessen Russland, seien Homosexuelle ideale Opfer, ihre schwule Identität, ihr Anspruch auf gleiche Rechte liessen sich leicht als westlichen Einfluss denunzieren: «Keiner kennt einen Schwulen persönlich, es ist perfekt.» Mag sein, dass sie übertreibt, wahrscheinlich sogar sehr, aber sie hat alles Recht, es so zu sehen.

Unter den vier Porträts russischer Jugendlicher in ihrem Buch ist der schwule Wissenschaftler Ljoscha auch nicht der interessanteste. Gessens Lieblingsfigur ist eine junge Frau, die ebenfalls Mascha heisst, eine gefährlich idealistische Überlebenskünstlerin, die den postkommunistischen Staat als eine Art Vakuum erlebt, in dem ihre Mutter unter Schmerzen an Brustkrebs sterben muss, weil sie kein Morphium bekommt. Einer von Maschas Jobs besteht darin, die Zahlung von Bestechungsgeldern für eine Kosmetikfirma zu organisieren: der Staat als Beute. Diese Mascha wäre gern zur Armee gegangen wegen der Ordnung und des höheren Sinns, aber nicht zur russischen, denn welchem höheren Sinn hätte diese abgewrackte Truppe in den Neunzigern schon gedient?