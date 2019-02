Von Leonie Krähenbühl (publiziert am Fri, 15 Feb 2019 04:00:49 +0000)

Von Leonie Krähenbühl

Als das Kind noch ganz klein war, wenige Wochen oder vielleicht sogar Tage klein,

musste ich in einer verzweifelten Nacht an das Tamagotchi denken, welches ich

Mitte der 90er nie besessen hatte. Wie beängstigend, befand damals mein etwa

zehnjähriges Ich: So ein kleines Ding, das immer wieder piept und etwas von dir will

und du musst erraten, was das sein könnte, und wenn du’s nicht in nützlicher Frist

rausfindest, dann stirbt es.

Und nun sass ich da, zwanzig Jahre später, und dachte genau das Gleiche – nur war

das Ding im Arm ein echtes Kind und ich war kein Kind mehr und das Kind wollte

etwas von mir und ich hatte keine Ahnung, was.

Es durchfuhr mich wie ein Blitz: Das ist ein völlig irres Experiment hier und die

Versuchsleitung kann jetzt gerne kommen und den Mann und mich gefälligst

instruieren oder entlassen oder einfach schlafen lassen, schlafen, SCHLAFEN, wir

machen dann bei Gelegenheit weiter, wenn wir bereit sind, also bereiter, irgendwann.

Nicht bereiter, nur müder

Das ist nun schon ganz bald ein Jahr her, und dann feiert das Kind seinen ersten

Geburtstag.

Der Mann und ich, wir wurden nicht bereiter, nur müder, immer müder, aber das

Kind, es wuchs und es machte alles irgendwann und irgendwie zum ersten Mal und

wir wuchsen mit ihm und machten auch alles irgendwann und irgendwie zum ersten

Mal.

Alles immer anders, rasend schnell

Wenn sich Ereignisse zum ersten Mal jähren, grosse Lebensereignisse, besonders

schöne oder traurige oder einfach solche, nach denen das Leben eindeutig ein

anderes ist, als zuvor – dann spürt man das doch irgendwie in der Luft. Man erinnert

sich an die Zeit, als ob sie gerade in diesem Moment wieder wäre. Dann wird doch

so klar, wie nicht für immer diese Angelegenheit hier ist – wie alles vorbeigeht und

immer wieder anders wird. Rasend schnell. Und wie man nicht festhalten, nicht

anhalten kann, keinen Moment, nie.

Noch nie ist mir diese Tatsache so heftig eingefahren, wie in diesem ersten

Lebensjahr des Kindes.

Erst noch…

Erst noch war ich schwanger, kaufte die ersten Tulpen des Jahres und die ersten

winzigen Windeln. Ich legte sie mit klopfendem Herzen in die ansonsten noch leere