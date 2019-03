May reagierte enttäuscht. Sie hatte auf einen Stimmungsumschwung in letzter Minute gesetzt. Ihr ganzes Kalkül der letzten Monate bestand darin, genug «Rebellen» von allen Seiten zu sich herüberzuziehen. Und tatsächlich hatten sich im Laufe des Tages mehr und mehr in Panik geratene Tories zähneknirschend hinter ihren Deal gestellt.

«Echte Änderungen»

Einen Rückschlag erlitt May allerdings, als ihr schon vor Beginn der Brexit-Debatte ein Brief mit neunzehn Paragrafen auf den Schreibtisch gelegt wurde. Geschrieben hatte ihn Kronanwalt Geoffrey Cox, der Rechtsberater der Regierung, ein Minister mit Sitz im Kabinett. Dieser hatte sich in den letzten zwei Wochen im Auftrag von May in Brüssel aufgehalten, um die EU für eine Änderung des im Vorjahr ausgehandelten Austrittsvertrags zu gewinnen. Er sollte bestätigen, dass die «Vertragsänderungen», die May Montagnacht in Strassburg ausgehändigt wurden, echte Änderungen waren.

«Echte Änderungen» nämlich hatten die Tory-Brexiteers von May lautstark gefordert. Sie verlangten, dass Grossbritannien nicht auf potenziell unbegrenzte Zeit im verhassten Backstop, der Irland-Garantie des Vertrags, festgehalten werden kann.

Letzten November noch hatte Cox dem Unterhaus erklärt, dass das Vereinigte Königreich dem Backstop, so wie er angelegt war, ohne Erlaubnis der EU nie würde entrinnen können. Dieses Urteil hatte zur katastrophalen ersten Niederlage Mays bei der Abstimmung über ihren Deal im Januar, mit 202 gegen 432 Stimmen, geführt.

Die hektische Theatralik von Mays Blitztrip nach Strassburg erwies sich als nutzlose Liebesmüh.

Für einen Umschwung bei der gestrigen «zweiten Runde» war May darauf angewiesen, dass Cox seinen Rat änderte. Aber als der Anwalt sein Schreiben persönlich überbrachte, wurde schnell klar, dass sein Brief kein Freibrief für Theresa May war. Zwar erklärte Cox, das Risiko, dass das Vereinigte Königreich von der EU gegen seinen Willen auf Dauer zum Beispiel in der EU-Zollunion festgehalten werden könne, sei durch die Strassburger Vereinbarungen merklich «reduziert» worden. Eliminiert worden sei es freilich nicht: «Rechtlich gesehen, bleibt das Risiko unverändert bestehen.»

Als dieser Satz bekannt wurde, sackte das Pfund an den Börsen scharf ab. Denn Cox nüchternes Urteil stand in scharfem Gegensatz zu den hoffnungsvollen Worten Mays bei ihrem Blitzbesuch in Strassburg am Montagabend. Dort hatte die Regierungschefin verkündet, sie habe «gesetzlich bindende Änderungen» erzielt, wie sie das Parlament von ihr erwartet habe. Die Backstop-Klausel im Austrittsvertrag sei effektiv entschärft worden. Die Abgeordneten könnten sich nun getrost hinter ihren Deal stellen, sagte sie.