Vor 20 Jahren war das noch ein exklusives Vergnügen einiger weniger Alpinisten. Heute ist Tourengehen auf dem Weg zum Volkssport. In einem in Europa und den USA insgesamt stagnierenden, teils sogar rückläufigen Skimarkt, zählt Skitourengehen zu den Wachstumssegmenten. Das bestätigt auch Josep Castellet, Geschäftsführer beim Schweizer Steigfellhersteller Pomoca: „Die letzten zwei Saisons sind sehr gut gelaufen und ich schätze, dass der Markt zwischen 15 und 20 Prozent pro Jahr gewachsen ist.“

Respekt vor Lawinen

Das sind beachtliche Wachstumszahlen. Dass es nicht noch mehr sind, könnte auch der Tatsache geschuldet sein, dass viele Wintersportler zu Recht einen gesunden Respekt vor den Themen Tourenplanung und Lawinenrisiken haben. Hinsichtlich Material gibt es zwar einige Basis-Investitionen – sind diese aber erst einmal getätigt, ist die Ausübung des Sports vergleichsweise günstig – ganz im Gegensatz zum Pistenskifahren. Die nötige Sicherheitsausrüstung (Lawinenverschüttetensuchgerät LVS, Lawinenschaufel und – Sonde) kann man zu Beginn auch mal auf Leihbasis (beispielsweise auf einer von den zahlreichen Sektionen des Schweizer Alpen Clubs SAC www.sac-cas.ch durchgeführten Schnupperskitouren oder bei einem spezialisierten Fachhändler wie Bächli Bergsport beschaffen, bevor man sich in Unkosten stürzt.

Es braucht nicht viel

Zur Grundausstattung gehört ein Skitourenschuh mit beweglichem Schaft (für die erste Schnuppertour kann man auch den Pistenskischuh verwenden, bei dem man alle Schnallen öffnet, um etwas Bewegungsfreiheit zu gewinnen), ein Touren- oder breiter Allmountainski, mit ausreichender Breite und aufgebogener Spitze, damit der Ski in unverspurtem Schnee genügend Auftrieb gewährleistet. Der grösste Unterschied liegt allerdings in der Bindung, die über eine Gehfunktion verfügt und natürlich ein Steigfell,

das in der Vorwärtsbewegung möglichst kraftlos gleitet und gleichzeitig Schritt für Schritt ein Abrutschen nach hinten verhindert. Die meisten Tourengeher beschäftigen sich interessanterweise erst dann intensiv mit dem Thema Steigfell, wenn sie schon fluchend am Berg stehen, weil der Kleber die Haltekraft einbüsst, sich hartnäckige Stollen bilden oder die Steigfelle die Haltekraft vermissen lassen und durchrutschen. Jedes einzelne Problem kostet nicht nur Nerven, sondern auch Energie.

Schweiz – Hochburg der Fellhersteller

Interessanterweise ist die Schweiz eine Hochburg der Fellhersteller mit gleich drei globalen Anbietern: Colltex, Montana und Pomoca. Weshalb die drei Hersteller auch heute noch in einem Hochpreisland wie der Schweiz produzieren können, erklärt Josep Castellet, Geschäftsführer beim Schweizer Steigfellhersteller Pomoca, in unserem Kurzinterview:

Die Schweiz ist Standort von drei der weltweit wichtigsten Fellhersteller. Ist das Zufall?

Dafür gibt es historische und technologische Gründe. Pomoca begann 1933 mit der Fellherstellung, Colltex in den 50er-Jahren. Diese zwei Marken sind seither die Taktgeber dieser Branche. Grundsätzlich sind Skisteigfelle sicher eher komplexe Produkte im Hinblick auf Zusammenstellung, Technologie und chemischen Inhalte. Standardisierte Produktions-Prozesse oder Maschinen, wie z.B. bei der Herstellung von Skiern, gibt es nicht. Die Schweiz ist in dieser Hinsicht ein wettbewerbsfähiges Land.