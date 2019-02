Erinnern Sie sich an den Cambridge Analytica Skandal? Vor rund fünf Jahren gaben Entwickler einer Umfrage-App Informationen von Dutzenden Millionen Facebook-Nutzern an die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica weiter. Der massgeblich von der britischen Zeitung «Guardian» publik gemachte Skandal brachte vor knapp zwei Jahren eine Untersuchung des britischen Parlamentsausschusses für Digitales, Kultur, Medien und Sport ins Rollen. Eben dieser Untersuchungsbericht wurde am heutigen Montag veröffentlicht. Und er ist verheerend.