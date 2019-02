Trägt man das Baby raus, geht der Alarm los

Der Grund für die «Fussfesseln» ist klar: Das Baby soll nicht unbemerkt aus der Geburtsabteilung verschwinden. Laut einer Broschüre des Pennine Acute Hospitals geht der Alarm los, sobald das Kind entweder die Geburtsabteilung verlässt, der Sender abfällt oder daran herumhantiert wird. In Amerika geht man offenbar noch einen Schritt weiter: Laut einer Userin auf Mumsnet.com bekommen dort auch Mama und Papa einen Sender. Nur wenn die Codes übereinstimmen, können die Eltern das Spital mit dem Kind verlassen.

«Total übertrieben», dachte ich zuerst, als ich davon gelesen habe. Es ist ja nicht so, dass jede Woche irgendwo ein Baby aus einem Klinikbettchen gestohlen wird. Doch dann erinnerte ich mich zurück, wie das damals war, als ich nach der Geburt meiner Tochter im Spital lag. Die allermeiste Zeit lag sie auf meinem Bauch, weil sie so viel besser schlief als im Beistellbettchen – und weil auch ich sie am liebsten möglichst nah bei mir hatte. Einmal aber holte die Hebamme sie in der Nacht zu sich ins Schwesternzimmer, damit ich ein paar Stunden schlafen und mich ein wenig von der strengen Geburt erholen könne. Anstatt ruhig einzuschlafen, wurde ich mit jeder Minute nervöser, weil mein Baby nicht mehr in Sichtweite war und ich befürchtete, jemand könne es unbemerkt aus dem Schwesternzimmer stehlen.

Die Urangst jeder Mutter

Ich war damals ziemlich durch den Wind von der langen Geburt inklusive Notkaiserschnitt und Schmerzmittel. Und doch glaube ich, dass sich meine Angstfantasien nicht alleine damit erklären lassen. Als Eltern tragen wir alle diese Urangst in uns, unser Kind auf irgendeine Art zu verlieren. Sie taucht während der Schwangerschaft auf und verschwindet danach nie mehr. Natürlich gilt es, das Kind trotzdem sein Leben leben zu lassen, es mit den Jahren immer mehr loszulassen. Direkt nach der Geburt aber ist das Baby noch so hilflos, dass wir gar nicht anders können, als es ununterbrochen zu beschützen. Bietet einem in dem Moment jemand einen Sender an, der noch mehr Sicherheit verspricht, ist es verständlich, dass man als Mutter zugreift.

Im Gegensatz zu England ist der Diebstahlschutz für Babys hierzulande noch kein Thema. Ein Sprecher der Hirslanden Kliniken sagt auf Anfrage allerdings, dass bei ihnen alle Abteilungen sowie die Zugänge videoüberwacht seien. «Die Neugeborenen-Zimmer sind ausserdem mit einem Badge-Sicherheitssystem ausgestattet und wir instruieren die Mütter, eine Pflegefachperson zu rufen, bevor sie das Zimmer verlassen.»

Im Universitätsspital Zürich bekommen die Babys gleich nach der Geburt das klassische, nicht-elektronische Namens-Armbändchen. Sie verbringen danach entweder die ganzen Zeit bei der Mutter oder werden in der Neonatologie überwacht, «weshalb sich keine solche Sicherheitsmassnahme aufdrängt», sagt Professor Roland Zimmermann von der Klinik für Geburtshilfe. Und überhaupt: «In einem Land, in dem sich sogar Bundesräte ohne Bodyguards frei bewegen können, wäre ein solches System etwas über das Ziel hinausgeschossen.»

