Und so gehts:

Schneiden Sie Salbeiblätter in feine Streifen und braten Sie sie in Butter an. Geben Sie Milch und Wasser dazu gemäss der Packungsangaben der schnellen Polenta . Dabei geben Sie lieber mehr Milch rein als Wasser und auch ein wenig gute Bouillon. In der Zwischenzeit schneiden Sie Champignons in Stücke und braten diese mit ein wenig fein gehacktem Knoblauch, gehacktem Rosmarin und Thymian in Olivenöl an. Giessen Sie ein wenig Weisswein dazu, und geben Sie ein Stückchen Butter in die Sauce. Dann die Polenta mit den Champignons und verlorenen Eiern servieren. Sträuben Sie frische Kräuter wie gehackte Petersilie darüber.