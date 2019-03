«Die kleinen und mittleren Unternehmen erhalten die Wirtschaft»

Stimmen die Rahmenbedingungen im Espace Mitteland? Die Entwicklungen im Espace Mittelland zeigen Prosperität und ein dynamisches wirtschaftliches Umfeld. Aus meiner Sicht geschieht sicherlich noch einiges nicht genügend schnell oder zu wenig konsequent, was oftmals auch der Grösse und Heterogenität geschuldet ist. Der Espace Mittelland verfügt über Industriecluster wie die Medizinaltechnologie, die Präzisions- und Uhrenindustrie, die Weltruf geniessen und damit per se eine wirtschaftliche Stärke unserer Region sind. Ein anderes positives Beispiel ist die Zusammenarbeit der Fachhochschulen mit der Wirtschaft. Wichtig ist, dass sich das Unternehmertum entfalten kann und sich die Politik auf die Schaffung einer funktionierenden Infrastruktur und attraktiver Rahmenbedingungen konzentriert.

Welche Rolle spielt dabei der SVC? Was ist sein Auftrag? Der SVC gibt den Besten eine Plattform, damit wir von den Besten lernen können. Gleichzeitig fördern wir den Dialog zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Bildung, was gesellschaftspolitisch essenziell ist. Wir geben dem Unternehmertum mit dem Prix SVC schweizweit eine Plattform und Visibilität, damit die Gesellschaft den Nutzen und die Attraktivität unternehmerischen Schaffens erkennt und schätzt.

Die Preisverleihungen ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen heimischer Unternehmen. Wie schätzen Sie die Wichtigkeit der Medienpräsenz rund um den Anlass ein? Die breite Bevölkerung erhält mit der Prämierung und der damit verbundenen Medienarbeit einen Einblick, was die Firmen leisten. Was mich dabei immer wieder überrascht: Es gibt in der Schweiz Hunderte von Firmen, die globale Marktleader sind – und niemand weiss es. Das muss man den Leuten doch mitteilen! Diese Begeisterung fürs Unternehmertum, diese Leidenschaft, welche tagtäglich gelebt wird in unseren Wirtschaftsräumen – kreativ Innovation voranzutreiben und an den grossen Herausforderungen nicht zu zerbrechen, neuen Mut zu fassen und vorwärtsstreben. Das macht die Faszination Unternehmertum aus und begeistert mich und uns als Team hinter der Organisation immer wieder. Genau dafür steht der Prix SVC. Es sind die kleinen und mittleren Unternehmen, die letztendlich den Wirtschaftsmotor am Laufen halten. Und das wollen wir zeigen und feiern.

Interview: Philipp Mooser