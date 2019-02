I. In einem Tal vor unserer Zeit

Marco Poncini kann sich nicht erinnern, wann er zum letzten Mal Ferien gemacht hat. Es muss vor einem Vierteljahrhundert gewesen sein, als seine Kinder noch zur Schule gingen. Er ist der einzige Hausarzt im oberen Valle Maggia – sein Zuständigkeitsgebiet reicht von Visletto, einer Siedlung am Fuss eines überhängenden Felsens, bis in die Seitentäler, ins Val Lavizzara, ins Valle di Campo, ins Val Bavona und in einige mehr. Abgesehen davon, dass ihm der Beruf noch immer Freude bereitet, ist damit auch Verantwortung verbunden: Der einzige Hausarzt kann nicht mal eben verschwinden. Erst recht nicht, wenn er nicht nur moralisch, sondern auch vertraglich ans Vor-Ort-Sein gebunden ist.

Als Marco Poncini die Praxis in Cevio vor sechsunddreissig Jahren übernahm, traf der Kanton mit ihm eine Abmachung, ein Vorgehen, das man damals auch in anderen abgelegenen Tälern wählte, um die medizinische Grundversorgung zu sichern. Heute gibt es im Tessin eine solche Vereinbarung nur noch mit Marco Poncini. Er befolgt sie mit so viel Gewissenhaftigkeit, dass er die Nächte näher an seinem Handy verbringt als an seiner Frau Carmen. Er hört schlecht, aber weil ihn das Hörgerät nervt, trägt er es nur tagsüber.

Will er mehr als ein paar Tage weg ... nein, das will er gar nicht.

Will er mit Carmen in Locarno Pizza essen, muss er sich bei der Notfallzentrale abmelden. Will er seine Enkelkinder in Luzern besuchen, muss er die Notfallanrufe an die einzige Praxis des unteren Valle Maggia weiterleiten, des Talabschnitts zwischen Locarno und dem oberen Valle Maggia. Und will er mehr als ein paar Tage weg... nein, das will er gar nicht.

Und seine Frau hat sich sowieso daran gewöhnt, ohne ihn unterwegs zu sein. Sie ist ein Sonnenmensch, er aber mied die Sonne schon in Locarno, wo er aufgewachsen ist. Den Winter mag er lieber als den Sommer, denn dann schafft es die Sonne in Cevio nur um die Mittagszeit über die Berge. Sein schönster Moment ist, wenn sie hinter dem ersten Gipfel verschwindet, dann wieder hervorkommt, hinter dem zweiten Gipfel verschwindet, dann wieder hervorkommt, schliesslich hinter dem dritten Gipfel verschwindet. Es ist eine Kleinigkeit, auf die er jeden Tag wartet.

Ein Tal, in dem die Menschen aufeinander angewiesen sind: Das Valle Maggia im Kanton Tessin. Foto: Maurice Haas

Dreimal im Jahr verlassen Carmen und Marco Poncini das obere Valle Maggia länger: Im Frühling gehen sie drei Tage nach Arosa, wo er eine Weiterbildung besucht. Im Sommer gehen sie drei Tage nach Davos, auch dort besucht er eine Weiterbildung, während sie Spaziergänge unternimmt. Und im Herbst gehen sie drei Tage nach Venedig und hören sich Opern an. So machen sie das seit... ewig.

Venedig ist Marco Poncinis Lieblingsstadt, sie erfüllt ihn, wie er sagt, mit grossem Glück. Ausser in Italien war er in seinem Leben nur einmal im Ausland, in den 1970er-Jahren reisten Carmen und er mit anderen Gläubigen, die Poncinis sind sehr katholisch, nach Russland. Das war auch das einzige Mal, dass er in ein Flugzeug stieg. Marco Poncini liebt das obere Valle Maggia. Er hasst es, ihm fern zu sein. In Menschenmassen fühlt er sich unwohl, und darunter versteht er schon die Piazza in Locarno. Auch das Reisen widerstrebt ihm, und darunter wiederum versteht er alle Ausflüge, deren Ziele nicht zu Fuss zu erreichen sind (für Venedig macht er eine Ausnahme).

Die wenigen Pausen, die er sich gönnt, verbringt er auf 1800 Metern in einer Alphütte oberhalb von Campo. Am liebsten zieht er los, wenn sich die anderen Wanderer schon auf dem Heimweg befinden, meistens am Mittwochnachmittag. Im Winter weicht er wegen des Schnees zum Monte di Cavergno aus. Oben angelangt, trinkt er Tee aus der Thermoskanne und schaut über sein Tal. Wieder unten, meldet er sich beim Diensthabenden der Notfallzentrale zurück. Er findet, dass er in diesen kurzen Augenblicken mehr Erholung erfährt als andere in zweiwöchigen Ferien. «Ich habe gelernt, den Moment zu geniessen», sagt er.

Ein Viertel der Schweizer lebt in Gegenden ohne ausreichende medizinische Grundversorgung.

Das ist das grosse Glück der Menschen hier. Zweitausend Einwohnerinnen und Einwohner haben nur ihn, im Sommer mit den Touristen bis zu dreitausend. Wie lange noch? Im Herbst wird Marco Poncini siebzig, und so schwer ihm der Gedanke an die Pensionierung fällt: Ewig kann er sie nicht hinauszögern. Bloss liess sich bisher kein Nachfolger finden.