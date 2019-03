Als er an seinem Haus im 100-Einwohner-Dörfchen Viviers in Lothringen ankommt, erwarten ihn zwei Polizisten, ein Gerichtsvollzieher, ein Schlosser, ein Computerspezialist und ein Vertreter seines Arbeitgebers: der luxemburgischen Niederlassung der internationalen Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers, kurz PwC. Es gab keinen Einbruch und keinen Autodiebstahl – die Finte sollte den PwC-Mitarbeiter nach Hause locken. Die Wartenden präsentieren Halet ein fünfzehnseitiges Schreiben, am Vortag ausgestellt von einer Richterin in Metz. Es ist ein bemerkenswertes Dokument. Der französische Staat macht sich darin zum Helfer eines milliardenschweren multinationalen Unternehmens, das einen Whistleblower aus den eigenen Reihen dingfest machen will.

Der Skandal brachte Jean-Claude Juncker ins Wanken. Nicht ins Wanken geriet dagegen: PwC.

Raphaël Halet ist dieser Whistleblower. Die Dokumente, die er einem Journalisten zugespielt hatte, lösten ein paar Wochen vor der Hausdurchsuchung in Viviers den Luxemburg-Leaks-Skandal aus: Eine Kooperation europäischer Medien, darunter auch die «Süddeutsche Zeitung», hatten die internen Dokumente analysiert und Ende 2014 veröffentlicht. Dank Halet kam ans Licht, dass PwC massgeblicher Helfershelfer jener Konzerne war, die über Luxemburg Millionen an Steuern vermieden – zum Teil wurde es im Nachhinein als illegal eingestuft. PwC erklärte seinerzeit, stets alle Gesetze befolgt zu haben. Der Skandal selbst beschädigte Luxemburgs Ruf als Finanzplatz und brachte den ehemaligen Premierminister Jean-Claude Juncker, der gerade erst frisch zum EU-Kommissionschef gewählt worden war, ins Wanken – er gilt als einer der Architekten des Luxemburger Steuervermeidungssystems. Nicht ins Wanken geriet dagegen: PwC.

In dem Durchsuchungsbefehl hatte die Richterin den Ermittlern gestattet, Halets Mails zu kopieren. Und zwar auch «jede E-Mail und jeden Anhang, gerichtet an oder empfangen von einem Journalisten». Der Gerichtsvollzieher und der PwC-Repräsentant, so erzählt es Halet bei einem Treffen in Metz, hätten ihn damals in sein Arbeitszimmer gebeten. Dort musste er den Computer hochfahren, sich in sein E-Mail-Postfach einloggen. Die Fahnder suchten Mails von und an eine einzige Person: Edouard Perrin, französischer Enthüllungsjournalist. Sie wurden fündig, der Whistleblower und der Journalist wurden vor Gericht gezerrt.

PwC ist eine der mächtigsten Firmen der Welt.

Und das auf Druck eines Unternehmens, dessen Name den meisten Menschen nichts sagt. Weder in der Kurzform PwC noch in der Langform PricewaterhouseCoopers. Denn PwC bietet nichts an, was gewöhnliche Menschen kaufen oder nutzen würden. Kaum jemand kennt PwC, obwohl es Hunderte Niederlassungen gibt auf der Welt, 21 davon allein in Deutschland, 14 in der Schweiz. Aber selbst wer den Namen PwC schon gehört hat, kann meist nicht sagen, was diese Firma macht. Deswegen bereitet PwC auch kaum jemandem Sorgen.

Das ist vielleicht ein Fehler. Eine gemeinsame Recherche von «Süddeutsche Zeitung», NDR und WDR zeigt dies. Denn PwC ist eine der mächtigsten Firmen der Welt, vor allem im Formationsflug mit KPMG, Ernst & Young (EY) und Deloitte, drei anderen Beratungs- und Prüfungsfirmen, die dabei genauso unter dem Radar der Öffentlichkeit bleiben mit ihren weltweiten Geschäften: Sie sind die «Big Four», die «grossen Vier». Sie sind gesichtslos, aber stellen gemeinsam eine unheimliche, eine global tätige Macht dar.