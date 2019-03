Von Marianne Kohler (publiziert am Fri, 15 Mar 2019 04:00:43 +0000)

Innenarchitektur: Hao Design

Das Taiwanesische Architekturbüro weiss, wie man Poesie in die Moderne schmuggelt. Ein schöner Beweis dafür ist diese Stadtwohnung. Sie wurde für ein junges Paar mit zwei kleinen Töchtern realisiert. Die Architektekten haben das Layout der Räume so gestaltet, dass sich die Wohnung statt der bestehenden vier Räume nun in drei Bereiche aufteilt. Wohnen und Essen stehen im Zentrum, dazu kommen das Elternschlafzimmer und das Kinderzimmer. Das sorgt für grosszügigeren Raum und mehr natürliches Licht. Durch alles führt ein Korridor, welcher mit blau lackiertem Holz verkleidet ist.