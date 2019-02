Nominale Minuszinsen sind ein Anachronismus. Sie stellen die Basis für jede Finanzierungsrechnung

auf den Kopf: Wer Geld anlegt zahlt drauf, wer es sich leiht wird bezahlt. Jahrzehntelang verkündeten

Notenbanker, dass es sie gar nicht geben könne. Bei 0% sei Schluss. Einlagen bei Banken zu

besteuern, machte nur Sinn, wenn Geldzuflüsse aus dem Ausland abgewehrt werden sollen, um die

eigene Währung vor einer übermässigen Aufwertung zu verteidigen, wie es die Schweiz in den

1970er Jahren erstmals versuchte. Sie jedoch zu verhängen, ohne primär den Wechselkurs im Auge

zu behalten, wie es die EZB vierzig Jahre später praktizierte, stellte alles auf den Kopf.

Negativzinsen waren nur Beiwerk

Warum ging die EZB – anders als das Federal Reserve in den USA – dieses Risiko überhaupt ein? Als

Hauptargument wird meist die Furcht vor einer Deflation angeführt, die damals herrschte. Allerdings

war davon im Sommer 2014 gar nicht so sehr die Rede. In der Medienkonferenz rechtfertigte EZB-

Chef Mario Draghi den Schritt unter die Nulllinie eher als technische Massnahme: Man hatte den

zentralen Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) um 0,1 Prozentpunkte auf 0,15% senken wollen, und da

man den Zielkorridor der Leitzinsen nicht übermässig einengen wollte, musste die EZB auch den um

einen Viertelprozentpunkt tiefer liegenden Einlagesatz entsprechend herabsetzen: Er lag bereits auf

null und wurde daraufhin auf -0,1% geschoben.

«You see, one good thing about the negative deposit rate is that it helps to

keep the corridor size unchanged. It has avoided the narrowing of the

corridor, which would be counterproductive for the functioning of money

markets in the short term. So that's the answer.»

(Mario Draghi, EZB-Medienkonferenz vom 3. Juli 2014)

Minuszinsen stellten für die EZB nur Beiwerk dar. Die Hauptmassnahme bildeten damals

milliardenschwere Liquiditätskredite an die Banken: TLTRO (Targeted long-term refinancing

operations). Mit diesen gezielten Finanzierungen konnten sich Banken Geld von der EZB besorgen. Im

besten Fall, wenn sie die Mittel in Form von Krediten an Kunden weiter verkauften, zahlten sie dafür

nur den EZB-Einlagesatz. Als dieser Zins unter Null rutschte, wurden Banken de facto sogar bezahlt,

wenn sie Geld bei der EZB aufnahmen.

Das gleiche Schema wiederholte sich im März 2016, als die EZB den Zins noch tiefer senkte: Damals

sie kündigte eine neue Runde von TLTROs an und wollte deren Wirkung stärken, indem sie den

Einlagesatz auf -0,4% herabsetzte.

Weil die Banken enorme Überschussreserven halten, kommt dem Einlagezins grosse Bedeutung bei.

Tatsächlich wurde aus der Nummer Zwei über die Jahre die Nummer Eins unter den EZB-Leitzinsen.

Die wichtigsten Geldmarktsätze richten sich am negativen Einlagesatz aus. Trotzdem bleibt die Erkenntnis bestehen, dass die Negativzinspolitik der EZB letztlich nur an die Verkündung von TLTRO-

Geschäften gekoppelt war.

Die Zeiten haben sich geändert

Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Lage in der Eurozone allerdings verbessert. Die Kreditklemme

wurde überwunden. Einige Banken haben ihre TLTRO vorzeitig zurückgezahlt. Selbst wenn die

Konjunktur in diesen Monaten an Schwung verloren hat, steht fest: Der Grossteil des Euroraums

befindet sich in einem Aufschwung.

Im Umkreis der EZB derzeit wird zwar debattiert, ob sie neue TLTRO ausgeben soll. Das bedeutet

aber nicht, dass die Realwirtschaft dringend auf sie angewiesen ist. Es droht keine neuer «credit

crunch». Die EZB will nur verhindern, dass zu viel Liquidität auf einmal abgeschöpft wird, wenn ab

nächstem Juni 2020 bis März 2021 die vor vier Jahren aufgelegten TLTRO im Umfang von 740 Mrd. €

auslaufen und zurückbezahlt werden. Die EZB-Bilanz schrumpft daraufhin und somit die Liquidität.

Die Wirkung ist vergleichbar mit einer substanziellen Straffung der Geldpolitik, die niemand will.

Neue TLTROs auszugeben lässt sich also geldpolitisch rechtfertigen. Darüber hinaus den Einlagesatz

tief im Minus zu halten, macht dagegen keinen Sinn. Denn es besteht kein Bedarf mehr, um die

Kreditvergabe zusätzlich zu stimulieren.

Die EZB sollte den Einlagesatz sobald als möglich von -0,4 auf 0% zurückführen. Allenfalls in

Verbindung mit neuen TLTRO-Geldkrediten. Das wäre keine Zinserhöhung, welche die EZB für das

laufende Jahr implizit bereits ausgeschlossen hat. Sondern nur die längst überfällige Abschaffung

eines Relikts aus vergangener Zeit.

